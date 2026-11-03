Mohamed mira la Copa Intercontinental de la FIFA con el Toluca

El director técnico del Toluca, Antonio Mohamed, confirma que su siguiente objetivo es conquistar la Copa Intercontinental de la FIFA. El entrenador argentino valora los seis títulos ganados en menos de dos años y se centra en corregir las deficiencias actuales para competir en diciembre.

El director técnico del Toluca, Antonio Mohamed, ha establecido claramente su próximo desafío deportivo al confirmar que busca conquistar la Copa Intercontinental de la FIFA. El estratega argentino reconoció estar satisfecho con los logros acumulados durante su gestión con los Diablos Rojos, pero dejó en claro que aún existen misiones pendientes por cumplir dentro de la institución escarlata.

Mohamed define objetivos tras temporada histórica

En una entrevista concedida a TUDN, el timonel escarlata admitió que su equipo no atraviesa por su mejor momento futbolístico actual, lo que le obliga a trabajar junto a su cuerpo técnico en la corrección de diversas deficiencias tácticas y físicas. Su prioridad inmediata es buscar soluciones concretas para llegar bien preparados al mes de diciembre y poder competir eficazmente en la copa internacional mencionada.

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Sobre su etapa con el Toluca, el conocido como Turco Mohamed manifestó sentirse muy contento con el trayecto recorrido en menos de dos años al frente del club. Considera que han cumplido con creces lo que vinieron a hacer al club y valoró profundamente todos los trofeos conseguidos en la institución, señalando que será complicado que alguna otra entidad logre replicar dicho éxito histórico.

Detalles de la Regla de Menores en Liga MX

Apenas restan dos jornadas para que termine la fase regular del Apertura 2026, pero todavía la mitad de los equipos de la Liga MX no han podido cumplir con la Regla de Menores. Es decir, son nueve los clubes que ya sumaron la cantidad necesaria de minutos para acatar la norma vigente establecida por la liga.

Cada uno de los clubes deberá generar un total de 1,170 minutos de menores a lo largo del torneo completo para asegurar su cumplimiento normativo. Hasta el momento, el Tijuana, el América, el Atlante, el Necaxa, el Atlas, las Chivas, el Pachuca, los Pumas y el Atlético San Luis son los únicos equipos que superaron este número requerido de manera oficial.

Clubes cercanos y complicaciones en Nuevo León

La situación de los conjuntos de Nuevo León representa la más complicada de cara al cierre de la fase regular del campeonato nacional. Sin embargo, los Rayados todavía tienen un partido pendiente que disputar, por lo que su margen de acción es más amplio que el de su acérrimo rival local en esta materia regulatoria.

Dicho encuentro, que enfrentará a los Rayados contra los Gallos Blancos, también les dará más chances a ambos equipos para superar los 1,170 minutos necesarios antes del final del torneo. Esta competencia por el cumplimiento normativo añade una capa adicional de presión deportiva y administrativa sobre los directivos y entrenadores involucrados.

Evaluación del futuro de Mohamed en Toluca

El estratega comentó que llegará inevitablemente el momento en el que tendrá que cerrar su etapa con los Diablos Rojos, ya que los ciclos deportivos siempre terminan. Afirmó que verá cuándo es ese ciclo definitivo, si ocurre en diciembre, en junio o en diciembre del otro año, manteniendo su concentración en el día a día actual.

Mientras tanto, el FC Juárez, el Toluca, el Puebla, el Cruz Azul, el Santos, el Querétaro, el León, los Tigres y el Monterrey son los equipos que aún no han podido cumplir plenamente con la Regla de Menores. Aunque los Bravos, los Diablos Rojos, La Franja y La Máquina están bastante cerca de conseguir la cantidad necesaria de minutos, la atención se centra ahora en los últimos partidos de la fase regular.