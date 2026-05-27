Moisés Muñoz lanza serie biográfica: 'La vida tiene vaivenes, pero hay que mantener la cara en alto'

El exportero del América y la Selección Mexicana estrena una producción que repasa su vida personal y profesional, incluyendo la final de penales ante Cruz Azul y el accidente que casi le cuesta la vida.

Moisés Muñoz , exportero del América y de la Selección Mexicana, ha lanzado una serie biográfica que promete ofrecer una mirada íntima a su vida dentro y fuera del campo.

La producción, que se estrena en exclusiva, repasa los momentos clave de su carrera, desde sus inicios hasta la final de la Liga MX contra Cruz Azul, que se definió por tanda de penales y donde el equipo dirigido por Miguel Herrera se coronó campeón. También aborda el trágico accidente automovilístico que casi le cuesta la vida, un suceso que marcó un antes y un después en su trayectoria.

En el evento de presentación del tráiler oficial, realizado en el Congreso de la Ciudad de México, Muñoz estuvo acompañado de representantes de diversas barras de la Liga MX, con quienes se firmó un convenio para promover la paz en los estadios. La serie no solo se enfoca en los aspectos deportivos, sino que también profundiza en su vida personal, incluyendo temas familiares, dificultades que enfrentó y los valores que lo guiaron a lo largo de su carrera.

Moisés Muñoz destacó que la producción es un homenaje a todas las personas que estuvieron presentes en su vida, desde sus seres queridos hasta los aficionados que lo apoyaron incondicionalmente. En sus propias palabras, la vida tiene vaivenes, momentos altos y bajos, pero siempre hay que mantener la cara en alto. Este mensaje de resiliencia es el eje central de la serie, que busca inspirar a quienes la vean.

El exfutbolista también compartió anécdotas sobre su paso por diferentes equipos, con especial énfasis en el América, donde vivió algunos de los momentos más gloriosos de su carrera. La final de penales ante Cruz Azul, en la que el América se impuso, es uno de los episodios más emocionantes de la serie.

Además, se abordan los difíciles momentos posteriores al accidente, cuando Muñoz tuvo que luchar para recuperarse y volver a las canchas. La producción incluye entrevistas con familiares, amigos y figuras del deporte que ofrecen una perspectiva completa de su legado. La serie biográfica de Moisés Muñoz es un tributo no solo a su carrera, sino a todos aquellos que lo acompañaron en el camino.

Con una narrativa honesta y emotiva, el exportero invita a los espectadores a conocer su historia y a reflexionar sobre la importancia de la perseverancia. El evento de lanzamiento también sirvió para fortalecer el vínculo entre el fútbol y la sociedad, con la firma del convenio que busca erradicar la violencia en los estadios. Moisés Muñoz reafirmó su compromiso con el deporte y con los valores que lo han definido como persona y como atleta





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