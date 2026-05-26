Moneda local se deprecia ante la escalada de tensiones entre EE.UU. e Irán

La divisa nacional pierde terreno frente al dólar mientras los ataques estadounidenses a objetivos iraníes agudizan la incertidumbre geopolítica, reduciendo el apetito por activos de riesgo y obligando a los inversores a buscar refugios seguros.

La moneda local mostró una depreciación frente al dólar en la jornada de este martes, en un contexto marcado por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán .

Los mercados financieros siguen de cerca los últimos informes sobre la guerra de palabras y golpes militares entre ambos países, y el reciente ataque estadounidense ha mermado el apetito por los activos de riesgo. A las 09:30 hora local, el tipo de cambio se ubicó en 17,3148 unidades por dólar, ligeramente por encima del cierre anterior de 17,2810 unidades.

Este movimiento se produce mientras el índice DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de seis divisas principales, cayó un 0,12 % hasta los 99,12 puntos, según los datos oficiales publicados por el Intercontinental Exchange. Los analistas de Monex Grupo Financiero señalaron que la pérdida marginal de la moneda local refleja la creciente cautela de los inversores ante la incertidumbre de las negociaciones entre Washington y Teherán, que se han visto recientemente empañadas por nuevos ataques militares en territorio iraní.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán denunció este martes que Estados Unidos violó el alto el fuego previamente acordado al lanzar ataques en el sur del país, afectando tanto a buques que intentaban colocar minas como a instalaciones consideradas bases de lanzamiento de misiles. Por su parte, el Pentágono confirmó que los ataques estaban dirigidos a objetivos estratégicos vinculados a la capacidad de Irán para desplegar armas de corto alcance, argumentando que la acción era necesaria para proteger los intereses de seguridad regional.

Estas declaraciones han alimentado la percepción de que un acuerdo de paz inminente es poco probable, lo que refuerza la aversión al riesgo en los mercados de divisas y obliga a los operadores a reajustar sus posiciones. En este entorno de volatilidad, los expertos recomiendan a los inversores mantener una postura prudente y diversificar sus carteras, priorizando activos refugio como el oro y los bonos del gobierno estadounidense, que suelen beneficiarse cuando el apetito por el riesgo disminuye.

Asimismo, se sugiere monitorizar de cerca cualquier evolución de la situación geopolítica, ya que nuevos desarrollos podrían desencadenar movimientos bruscos en los mercados cambiarios. La combinación de factores macroeconómicos, como la política monetaria de la Reserva Federal, y los riesgos geopolíticos, como la confrontación entre Estados Unidos e Irán, continuará influyendo en la dirección del tipo de cambio local durante los próximos días





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