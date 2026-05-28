Monedas conmemorativas de la Copa Mundial FIFA 2026: arte numismático que celebra a México

La Casa de Moneda de México lanza una serie de monedas de oro y plata que rinden homenaje a las sedes del Mundial 2026 y al patrimonio natural y cultural del país, disponibles para el público en la Casa de Moneda y el Museo Interactivo de Economía.
La Casa de Moneda de México ha lanzado una serie de monedas conmemorativas en oro y plata en honor a la Copa Mundial de la FIFA 2026, una iniciativa que busca no solo celebrar el gran evento deportivo, sino también difundir la riqueza cultural y natural del país.
Nueve de las doce piezas están dedicadas a las tres ciudades que serán sedes del torneo - la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara - mientras que las tres restantes rinden tributo al patrimonio natural, histórico y cultural de la República. Todas las monedas estarán disponibles para el público en la propia Casa de Moneda y en el Museo Interactivo de Economía, donde los coleccionistas y el gran público podrán adquirirlas a precios oficiales.
Cada emisión consta de una versión de plata de 10 pesos y una de oro de 25 pesos, con diseños que comparten el mismo reverso pero que varían en la denominación y en algunos detalles específicos de cada ciudad. En el anverso se plasman símbolos representativos de cada metrópoli: la moneda de la Ciudad de México muestra un ajolote en primer plano, acompañado del Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes, todo ello enmarcado por la inscripción "Copa Mundial de la FIFA 2026" y el escudo de la Casa de Moneda.
La pieza de Guadalajara destaca a un jimador con su coa mientras corta agave, con los Arcos de Zapopan al fondo y el logotipo oficial del Mundial. La de Monterrey presenta la silueta de un jugador deteniendo el balón, la Fuente de Crisol del Paseo Santa Lucía y el emblemático Cerro de la Silla, rodeada de los mismos elementos tipográficos que las demás.
Además de las monedas dedicadas a las ciudades sede, la serie incluye tres piezas que celebran la diversidad natural y cultural de México. Una de ellas muestra una pirámide de Kukulkán acompañada de la cabeza de un jaguar y una mariposa monarca, mientras que otra combina la Calavera Garbancera creada por José Guadalupe Posada con flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas, resaltando la tradición del Día de los Muertos.
La tercera moneda incorpora el contorno de la República Mexicana y una serie de mariposas monarca sobre un fondo de papel picado, simbolizando la unión entre la tierra y la fauna migratoria. Todas las piezas están firmadas con la letra "M" de la Casa de Moneda y llevan el logotipo oficial del torneo, garantizando su autenticidad y valor numismático.
Esta colección no solo constituye un objeto de deseo para coleccionistas, sino también una herramienta de difusión que invita a ciudadanos y visitantes a conocer más sobre la historia, la arquitectura y la biodiversidad que hacen único a México, mientras se celebra un evento de alcance global como la Copa del Mundo
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