Diversas noticias del mundo: la preparación de una subasta de Monet en París, la contaminación en Raja Ampat, la vida en el zoológico de Colonia, protestas en Ciudad de México, consecuencias de ataques en Beirut, celebraciones en Belgrado y eventos Met Gala

París. Trabajadores de la casa de subastas Sotheby's manipulan meticulosamente la icónica pintura 'Les Îles de Port-Villez (1883)', del maestro impresionista francés Claude Monet , en el corazón de la capital francesa. La obra, un tesoro artístico que ha permanecido celosamente resguardado durante décadas en una colección privada en suelo francés, haciendo una ausencia notable en la esfera pública, se prepara para un momento crucial: su esperada subasta.

Este evento, programado para el 16 de abril de 2026, y marcando un hito en el centenario de la muerte del legendario Monet, promete atraer a coleccionistas y amantes del arte de todo el mundo. La subasta parisina no solo presentará esta joya visual, sino que también incluirá 'Vétheuil, Effet du Matin (1901)', otra obra maestra del mismo artista, enriqueciendo aún más la oferta y consolidando la importancia de esta cita para el mundo del arte. La meticulosidad en la preparación y el cuidado extremo que se le da a la obra son evidentes en cada manipulación, asegurando su perfecta presentación y preservación para los futuros poseedores.\Raja Ampat. Un escenario marino que evoca la belleza paradisíaca del archipiélago indonesio se ve empañado por la cruda realidad de la contaminación. Residuos plásticos, un recordatorio de la huella humana, flotan sin rumbo junto a delicadas medusas en el renombrado sitio de buceo Blue Magic. Esta imagen, capturada en el archipiélago, es un llamado a la reflexión sobre la urgente necesidad de abordar el problema de la contaminación marina y sus devastadores efectos en los ecosistemas y la vida silvestre. La fotografía, un testimonio visual del impacto ambiental, sirve como un recordatorio constante de la fragilidad del medio ambiente y la importancia de proteger estos paraísos naturales para las futuras generaciones. La coexistencia de la belleza natural y la presencia de desechos plásticos subraya la urgencia de implementar medidas de conservación y promover prácticas sostenibles.\Colonia. En un soleado y cálido día de abril, dos flamencos exhiben su elegante presencia en el zoológico de esta ciudad alemana. La escena, capturada en el zoológico, evoca una sensación de armonía y bienestar, con los flamencos destacando en su hábitat y añadiendo un toque de color al entorno. La imagen transmite una sensación de serenidad y resalta la belleza de la fauna, brindando un momento de contemplación en medio del bullicio de la vida cotidiana. Adicionalmente, se observa un contraste entre el ambiente apacible del zoológico y las problemáticas que se viven en otras partes del mundo, donde la inestabilidad política y los conflictos armados generan dolor y sufrimiento. En la Ciudad de México, los taxis de aplicación se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación, exigiendo una reunión para poder operar sin restricciones en el Aeropuerto Internacional. En Beirut, los ciudadanos enfrentan las consecuencias de los ataques aéreos, mientras que en Belgrado, la gente se prepara para la celebración del Jueves Santo ortodoxo. Finalmente, las fuertes lluvias causan inundaciones en la Ciudad de México y la Met Gala celebra el dandismo negro





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