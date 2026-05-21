Monitoreo Atmosférico en CDMX: Calidad del Aire Buena y Riegos a la Salud Bajo en Mayoría, Moderada en Alguna Localidad

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emitió un reporte basado en laVerde, indicando que la calidad del aire es buena y el riesgo a la salud está bajo en la mayoría de la Ciudad de México. En algunas zonas, como la alcaldía Iztapalapa y municipios mexiquenses de Cuautitlán y Nezahualcóyotl, el riesgo a la salud es moderado.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emite el reporte basándose en laVerde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto. (Amarillo) con riesgo a la salud moderado, principalmente en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, así como en los municipio mexiquenses de Cuautitlán y Nezahualcóyotl, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es buena.

(Amarillo) con riesgo a la salud moderado, principalmente en la alcaldía Iztapalapa y en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es buena. (Amarillo) con riesgo a la salud moderado, principalmente en la alcaldía Iztapalapa, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es buena.

(Amarillo) con riesgo a la salud moderado, principalmente en la alcaldía Iztapalapa, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es buena





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