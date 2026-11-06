Monolith Soft confirma su rol en el remake de Zelda Ocarina of Time

El estudio japonés detalla su colaboración técnica en el remake de Zelda Ocarina of Time junto a Nintendo EPD.

Monolith Soft, reconocido estudio de desarrollo de videojuegos con sede en Japón, ha confirmado oficialmente su participación en la creación de la nueva versión de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. La noticia se dio a conocer tras el lanzamiento del esperado remake, cuando la compañía compartió un comunicado en su sitio web oficial. En este anuncio, el equipo técnico reveló las áreas específicas en las que colaboró para dar vida a esta nueva iteración del clásico título de la franquicia.

Detalles Técnicos de la Colaboración

De acuerdo con la información proporcionada por el estudio, su equipo participó activamente en tres áreas fundamentales para el desarrollo del remake. Estas áreas incluyen el diseño del juego, la programación y el desarrollo de los gráficos. La compañía japonesa aclaró que su contribución fue esencial para mejorar la experiencia visual y técnica del proyecto original.

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El mensaje oficial divulgado por Monolith Soft, traducido del japonés, establece claramente que la compañía participó en el diseño del juego, la programación y el desarrollo de los gráficos de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que ahora ha sido lanzado por Nintendo Co., Ltd. Este detalle confirma que el estudio no solo aportó recursos, sino expertise técnico directo en la construcción del software.

Roles y Responsabilidades Internas

Aunque Monolith Soft confirmó su participación, es importante recordar que el estudio no fue el responsable principal del proyecto. Como se reveló anteriormente, el remake estuvo encabezado por Nintendo EPD Production Group No. 3. Este equipo interno de Nintendo ha trabajado en otros proyectos importantes de la franquicia a lo largo de los años, liderando la visión creativa general.

La colaboración de Monolith Soft no resulta demasiado sorprendente, pues el estudio japonés tiene una larga trayectoria trabajando junto a Nintendo en diferentes entregas de The Legend of Zelda. Su experiencia previa incluye contribuciones significativas en títulos como The Legend of Zelda: Skyward Sword, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Impacto en la Industria del Entretenimiento

La participación de Monolith Soft vuelve a demostrar la importancia que tiene el estudio dentro de los proyectos de Nintendo. Su experiencia en mundos tridimensionales y escenarios de gran escala lo ha convertido en un colaborador habitual de la compañía, especialmente en los lanzamientos más ambiciosos de la franquicia. Esta alianza refuerza la capacidad de Nintendo para renovar sus IP clásicas manteniendo estándares elevados.

El anuncio permite a los jugadores entender mejor la arquitectura detrás del remake. Los fanáticos ahora conocen que el equipo de Monolith Soft fue clave en la modernización de los gráficos y la programación, complementando el trabajo de diseño de Nintendo EPD. Esta combinación de talento ha resultado en una versión que honra el original mientras ofrece mejoras técnicas sustanciales.

La confirmación de Monolith Soft marca un momento significativo para entender la dinámica de desarrollo detrás de los grandes lanzamientos de Nintendo. El estudio sigue consolidando su reputación como un pilar en la creación de experiencias inmersivas dentro del ecosistema de la consola. Los detalles proporcionados ofrecen una transparencia valiosa sobre cómo se construyen estos títulos multijugador y de acción-aventura de alta gama.