Monreal Impulsa Periodo Extraordinario en San Lázaro y Analiza Reformas Judiciales

Ricardo Monreal coordina con diversos partidos la posibilidad de un periodo extraordinario para discutir la reforma judicial, mientras defiende a funcionarios sinaloenses frente a acusaciones externas.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones en San Lázaro.

Esta iniciativa surge de la necesidad apremiante de resolver diversos asuntos legislativos que han quedado pendientes en la agenda parlamentaria y que requieren una atención inmediata para garantizar la estabilidad jurídica y administrativa del país. Monreal ha iniciado una serie de acercamientos estratégicos con los líderes de las diversas fuerzas políticas que integran el Congreso, buscando establecer un puente de comunicación efectivo que permita alcanzar consensos mínimos.

Entre las figuras consultadas se encuentran Elías Lixa, Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo y Carlos Puente del Partido Verde, además de mantener diálogos con la coordinación de Movimiento Ciudadano. El objetivo es que, una vez definida la postura de los aliados naturales, se pueda extender la invitación a los partidos de oposición, específicamente al PRI y al PAN, para que expresen su parecer sobre la viabilidad de este periodo adicional de trabajo legislativo.

Uno de los ejes centrales que se pretende abordar durante este eventual periodo extraordinario es la revisión y el ajuste de la reforma judicial. El legislador morenista señaló que existe una apertura considerable entre los coordinadores parlamentarios para discutir el aplazamiento de la elección judicial, un tema que ha generado intensos debates en el ámbito legal y político.

No se trata únicamente de mover fechas en el calendario, sino de realizar un análisis profundo sobre el contenido mismo de la reforma para asegurar que su implementación sea viable y no contravenga principios fundamentales del Estado de derecho. Monreal enfatizó que es imperativo llegar a un acuerdo común sobre la redacción y el alcance de las modificaciones, evitando que la urgencia política comprometa la calidad técnica de la ley.

Esta fase de negociación es crucial, ya que la reforma judicial representa uno de los cambios más significativos en la estructura del poder público en los últimos años, y su correcta ejecución es vital para la legitimidad de las instituciones. En un plano distinto pero igualmente complejo, el escenario político se ha visto tensionado por las recientes acusaciones provenientes de Estados Unidos contra diversos funcionarios del Gobierno de Sinaloa, destacando la situación del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Ante los cuestionamientos sobre si estas señalamientos podrían entorpecer la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Monreal Ávila mantuvo una postura firme, argumentando que se trata de procesos independientes. No obstante, reconoció que en el ámbito de la alta política internacional, todo evento puede ser instrumentalizado con fines estratégicos, sugiriendo que estas acusaciones podrían ser aprovechadas para presionar a México en negociaciones bilaterales.

El coordinador defendió la presunción de inocencia de los implicados, subrayando la ausencia de pruebas contundentes y delegando la responsabilidad de la investigación a las autoridades competentes. Paralelamente a esta defensa, el Partido del Trabajo ha marcado una distancia ética necesaria. Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT, fue enfático al declarar que su bancada no brindará protección ni respaldo a ningún servidor público o militante que sea vinculado con actos de corrupción, delincuencia organizada o narcotráfico.

Esta postura subraya una tensión interna dentro de la coalición gobernante, donde la lealtad política no debe prevalecer sobre los principios de legalidad y transparencia. Sandoval argumentó que el éxito de cualquier movimiento, ya sea social, político o electoral, depende fundamentalmente de la integridad de sus integrantes.

Para el PT, es fundamental recuperar la confianza ciudadana mediante la aplicación rigurosa de la ley, asegurando que aquellos que hayan dañado la imagen de la lucha social a través de actos ilícitos rindan cuentas ante la justicia, sin importar su cargo o filiación partidista. Este equilibrio entre el respaldo político y la exigencia de honestidad define el clima actual de San Lázaro





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