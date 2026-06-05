Monreal respalda a Sheinbaum y defiende la dignidad republicana frente a desafíos externos

El diputado Ricardo Monreal reitera su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional, destacando su opción por la dignidad republicana ante presiones extranjeras. Llama a la unidad para enfrentar los retos actuales.

El diputado morenista Ricardo Monreal , presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional .

En un video difundido en sus redes sociales, Monreal afirmó que Sheinbaum optó por lo que denominó 'dignidad republicana' frente a las presiones externas.

'La presidenta Claudia Sheinbaum está en su papel. No tenía muchas opciones a las qué acudir: o defendía la soberanía nacional o actuaba de manera entreguista, dependiente y servil a gobiernos extranjeros. Y creo que optó por lo que nosotros creemos, la dignidad republicana. Optó por ese camino, y por eso no podemos dejarla sola', expresó el legislador.

Monreal también se refirió a la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la escena pública, señalando que cada vez que esto ocurre, se desata una ofensiva mediática por parte de sectores conservadores.

'Quienes creemos que hizo un buen papel como presidente de un sector progresista, vemos cómo se genera una gran ofensiva mediática de un poder conservador, de un sector del conservadurismo de derecha normal', indicó. El diputado zacatecano subrayó que México nunca había enfrentado tantos retos ni un clima de hostilidad como el actual.

'Nunca, nunca un gobierno de México había tenido estos grandes retos y este clima de hostilidad. Nunca a ningún hombre le había ocurrido esto. A ella como mujer, como la estadista, como nuestra jefa de Estado, le ha tocado responder un momento difícil, pero vamos a salir adelante y no la vamos a dejar', afirmó.

Monreal hizo un llamado a la unidad nacional para respaldar a la presidenta en los desafíos que enfrenta, tanto en el ámbito interno como en las relaciones con Estados Unidos y otros países. Destacó que la defensa de la soberanía es un principio fundamental que debe unir a todos los mexicanos, más allá de diferencias partidistas. En su mensaje, también criticó a quienes desde sectores conservadores buscan desestabilizar al gobierno progresista, y pidió no caer en provocaciones mediáticas.

'Debemos estar unidos y firmes frente a quienes pretenden socavar nuestra independencia como nación. La presidenta Sheinbaum ha dado muestras de liderazgo y determinación, y es nuestro deber acompañarla en este camino', concluyó Monreal.

El respaldo de Monreal se da en un contexto de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, especialmente después de que López Obrador publicara una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que defiende la soberanía nacional y critica las políticas migratorias y comerciales de la administración estadounidense. La postura de Sheinbaum, heredera política de López Obrador, ha sido firme en rechazar cualquier injerencia externa.

Analistas políticos consideran que el respaldo de figuras clave como Monreal fortalece la posición de la presidenta ante los retos que enfrenta, tanto en el Congreso como en la opinión pública. La unidad de Morena y sus aliados será crucial para navegar las próximas semanas, en las que se esperan nuevos pronunciamientos y acciones en defensa de la soberanía nacional





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