Monterrey Busca Nuevo Presidente Deportivo: Ramón Planes en la Mira

El Club de Fútbol Monterrey considera la posible incorporación de Ramón Planes como su próximo presidente deportivo, ante la posible salida de Tato Noriega al finalizar el Clausura 2026. Planes, actualmente en el Al-Ittihad de Arabia Saudita, cuenta con una destacada trayectoria en clubes europeos.

El Club de Fútbol Monterrey está atravesando un momento de profunda reflexión y posible reestructuración en su cúpula directiva. Las recientes actuaciones del equipo en el torneo actual, que lo sitúan fuera de los puestos de clasificación a la liguilla, han generado un ambiente de tensión y descontento, incluso extendiéndose hasta el vestidor. Un claro indicio de estas dificultades se manifestó en la reciente jornada, donde Sergio Canales, una figura clave en el esquema del equipo, no participó en los entrenamientos con el cuadro titular a lo largo de la semana y tuvo que conformarse con un rol de suplente durante el partido. Esta situación subraya la complejidad del panorama deportivo y la presión que recae sobre el cuerpo técnico y la directiva actual.

En medio de este escenario, la dirigencia del conjunto regio ha puesto su mira en Ramón Planes como un posible reemplazo para Tato Noriega en la presidencia deportiva. Tato Noriega, cuyo contrato finaliza al culminar el Clausura 2026, podría estar viviendo sus últimos meses al frente de la institución. La vacante de presidente deportivo se ha convertido en uno de los puestos más codiciados dentro del fútbol mexicano, dada la relevancia y el potencial de un club con las aspiraciones de Rayados. Sin embargo, la llegada de Planes no sería sencilla. El ejecutivo español se encuentra actualmente desempeñando el cargo de director deportivo en el Al-Ittihad de la Liga de Arabia Saudita desde enero de 2024. Su contrato vigente con el club saudí podría representar un obstáculo considerable para que Monterrey logre convencerlo de abandonar su actual proyecto y apostar por el desafío que representa la Liga BBVA MX. La experiencia de Planes en Europa, donde ha ocupado roles relevantes en clubes como el Barcelona, Getafe y Real Betis, lo ha posicionado como un profesional de alto calibre, capaz de generar impacto en las estructuras deportivas.

La trayectoria de Ramón Planes es notable y abarca una diversidad de experiencias en importantes clubes del fútbol europeo. Su incursión en el mundo de la dirección deportiva se remonta a 2018, cuando se unió al FC Barcelona como asesor. Dos años después, asumió la posición de secretario técnico, donde demostró una gran capacidad de gestión y visión estratégica. Su labor en el club blaugrana fue tan exitosa que en el verano de 2022 dio el salto al Getafe, y posteriormente, un año más tarde, se trasladó al Real Betis. Fue en el equipo sevillano donde su trabajo atrajo la atención del club de la Liga de Arabia Saudita. Con el Al-Ittihad, Planes ya ha cosechado un importante título junto a la estrella Karim Benzema, lo que demuestra su capacidad para triunfar en diferentes contextos. La potencial incorporación de Planes representaría un cambio de paradigma para Monterrey, alineándose con la idea de buscar una nueva dirección deportiva que encabece un proyecto ambicioso, en contraposición a la posibilidad de ratificar la continuidad del exjugador mexicano, Tato Noriega. La decisión final sobre el futuro de la presidencia deportiva será crucial para definir el rumbo de la institución en los próximos años y para intentar revertir la actual crisis deportiva que atraviesa el equipo





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