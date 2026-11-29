El Monterrey eliminó al América en cuartos de final del Apertura 2026 tras ganar 2-0. Los Rayados clasificaron a la siguiente ronda con penales de Luca Orellano y Uroš Đurđević.

El Monterrey eliminó al América en los cuartos de final del torneo Apertura 2026 al imponerse por dos goles contra cero en el Estadio Banorte. Los Rayados clasificaron a las semifinales gracias a dos conversiones desde los once pasos que sentenciaron el paso de las Águilas. Este resultado cierra la participación de los azulegri en el certamen de forma anticipada y dolorosa.

El equipo de Matías Almeyda necesitaba ganar para acceder a la fase de los cuatro mejores lugares. América llegó con peligro en el minuto 30 cuando Alex Zendejas asistió a Santiago Bueno, pero el argentino erró al rematar de cabeza. La primera mitad finalizó sin goles, dejando la esperanza de que el empate favoreciera a los locales por su mejor ubicación en la fase regular.

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Penales definitorios en el segundo tiempo

La acción decisiva comenzó en el minuto 70 cuando Luca Orellano marcó el 1-0 desde el punto de penal. El Monterrey mantuvo el orden táctico y la paciencia ante los ataques azules. En el minuto 82, el defensor Edwin Cerrillo cometió una segunda falta dentro del área, lo que derivó en el segundo gol. Uroš Đurđević convirtió la pena máxima para dejar irremediable la victoria visitante.

Las Águilas intentaron voltear el marcador final pero su desorganización ofensiva fue evidente. Israel Reyes salvó al Monterrey de un posible tercer gol en los minutos finales tras sacar el balón de la línea en un contragolpe. La presentación pobre de los locales contrastó con la eficiencia visitante, que supo castigar cada error defensivo con precisión quirúrgica.

Crisis interna y presión sobre Almada

La derrota consolidó una mala racha para el América que incluye siete partidos consecutivos sin ganar. El equipo despedido del torneo acumula 290 minutos sin anotar gol en los últimos encuentros oficiales. Los aficionados llegaron al Coloso de Santa Úrsula con el ánimo decaído por el mal desempeño sostenido del plantel durante el cierre de la temporada.

Las protestas se hicieron sentir antes incluso del pitido final, con abucheos masivos dirigidos hacia la directiva y el cuerpo técnico. Se especuló con un vestidor fracturado y un desgaste interno que afectó el rendimiento colectivo. La continuidad de Guillermo Almada pende de un hilo tras las exigencias de los seguidores para que abandone el cargo inmediatamente.

Próximos pasos en las semifinales

Este domingo se resolverán las dos series restantes de los cuartos de final con partidos decisivos. El Pachuca visitará al Guadalajara en el estadio Akron con una ventaja de 2-1 en la serie. Este duelo promete ser muy disputado dado el localía de los Chivas y la necesidad del rival por revertir la situación.

Por otro lado, el Cruz Azul recibirá al León en el estadio Azteca con un marcador favorable de 4-0 a su favor como campeones defensores. La superioridad numérica deja al León con la tarea casi imposible de revertir el resultado en un solo encuentro. Las semifinales se definirán con estos últimos cruces para completar el cuadro de las cuatro mejores equipes.