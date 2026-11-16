Monterrey elimina a Pachuca y avanza a semifinales del torneo local

Monterrey se impuso a Pachuca en la vuelta de cuartos de final para asegurar su pase a las semifinales del torneo local tras tres goles decisivos.

El Monterrey logró imponerse en su terreno de juego durante el partido de vuelta de los cuartos de final para asegurar su clasificación a las semifinales del campeonato local. Las Rayadas mantuvieron su sólida trayectoria en la temporada actual, acumulando apenas una derrota en los 16 encuentros disputados hasta la fecha. El equipo demostró resiliencia al remontar una ventaja inicial adversa para cerrar el paso de su rival a la siguiente ronda.

Primer tiempo dominado por Pachuca

El marcador se abrió en el minuto 10 cuando Paola García convirtió el primer gol para las Tuzas. La jugadora quedó sola dentro del área y remató de cabeza con fuerza, logrando superar el intento de Paola Manrique, quien trató de desviar el balón por encima del travesaño pero no pudo evitar que el esférico tocara las redes.

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A los 20 minutos de juego, el cuadro local sufrió un nuevo revés. Aline Gomes recibió un pase a profundidad en la mitad del campo rival, superó a la defensa local y definió con precisión al segundo poste. Este tanto permitió a las Reinas del Viento llevarse la ventaja al descanso, invirtiendo el resultado global del duelo.

Reacción ofensiva de las Rayadas

La segunda mitad inició con un cambio de ritmo para el Monterrey. A dos minutos de arrancar la parte complementaria, Valeria del Campo igualó el global de las anotaciones, devolviendo la ilusión al equipo visitante. Este gol fue crucial para nivelar las probabilidades antes de que el partido tomara su desenlace definitivo.

El segundo tanto de las Rayadas llegó en el minuto 69 gracias a la jugada de Lucía García, quien habilitó dentro del área a Diana García. La delantera tuvo el tiempo suficiente para acomodarse y disparar pegado al poste de la portería defendida por Esthefanny Barreras, tomando una ventaja clave para el resto del encuentro.

Gol definitivo y próximos pasos

El gol que selló la eliminación de Pachuca ocurrió en el minuto 81. Alexandra Godínez ejecutó un disparo desde fuera del área que se colocó en el ángulo derecho, donde la portera no pudo reaccionar ante la potencia y precisión del remate. Con esta victoria, las Rayadas ya se clasifican para disputar la antesala de la gran final.

La siguiente etapa dependerá del resultado del enfrentamiento entre América y Toluca, que es el único compromiso restante por definir. Las Águilas cuentan con una ventaja global de 3-0 en esa serie, lo que les favorece significativamente para el avance a la final del certamen.