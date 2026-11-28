El Rayados de Monterrey venció al América en los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2026. Conoce los detalles, el impacto en la tabla y el camino a las semifinales del torneo.

El Club de Fútbol Monterrey, conocido como Rayados, aseguró su clasificación a las semifinales del torneo tras vencer al Club América en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX. El duelo, disputado este sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte, consolidó el triunfo del conjunto regio, cerrando una eliminatoria marcada por la superioridad histórica de los visitantes en suelo capitalino.

Pronósticos de expertos sobre la eliminatoria

El periodista y analista deportivo Álvaro López Sordo participó en el programa Los Protagonistas junto a las figuras de TV Azteca, Carlos Guerrero y Jorge Campos, para debatir sobre el estado actual de la competencia. Durante la transmisión, el panel abordó tanto el nivel técnico observado como las predicciones finales para los partidos de ida y vuelta de esta ronda eliminatoria.

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El experto Álvaro López Sordo señaló que Pachuca eliminaría a Chivas debido a la experiencia de su plantel. Por su parte, Carlos Guerrero, apodado Warrior, argumentó que los Tuzos no tenían nada que perder en el Apertura 2026, reforzando su optimismo para el resto del torneo tras la definición de cuartos de final.

La racha negativa de Rayados en la capital

El triunfo del Rayados rompe una sequía histórica de seis años sin ganar en la Ciudad de México contra las Águilas. Desde el empate por 3-1 del Guardianes 2020, Monterrey acumula siete visitas sin triunfo entre fase regular y Liguilla. Esta racha incluye cuatro derrotas y tres empates ante el rival capitalino, lo que generaba una presión significativa previo al encuentro del sábado.

Jorge Campos, reconocido como El Inmortal, fue contundente en sus predicciones antes del pitido final. El exjugador sentenció que Monterrey eliminaría al América ese mismo sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte. Campos añadió que el equipo regio le haría la travesura a las Águilas, anticipando el resultado que finalmente se concretó en el campo de juego.

Contexto histórico y rendimiento en el Banorte

La eliminatoria estuvo definida por una primera vuelta con empate 0-0 en Monterrey, lo que obligaba al Rayados a buscar la victoria por tres puntos en la capital para avanzar. Cualquier otro resultado, incluido un empate, habría favorecido al Club América por su mejor posición en la tabla general de la Liga MX. La necesidad de ganar era absoluta para evitar la eliminación.

La racha de no victoria en el Estadio Azteca se extiende desde una derrota por 2-1 en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025. El historial reciente muestra una clara dominancia del Club América en los enfrentamientos directos. Los registros incluyen victorias por 2-1 en el Apertura 2024, un empate 1-1 en el Clausura 2024, y triunfos por 2-1 en el Clausura 2023 y el Apertura 2021.

Transmisión y próximos pasos del torneo

El partido de vuelta fue transmitido en vivo y de forma gratuita por TV Azteca. La señal inició su cobertura en el Canal 7 a las 20:50 horas, permitiendo a la afición seguir el desenlace de la eliminatoria sin costo. Además, las plataformas digitales Azteca Deportes ofrecieron acceso en vivo mediante su aplicación y sitio web oficial.

Con este triunfo, Monterrey da un paso decisivo hacia el título del Apertura 2026. El equipo regio now se prepara para enfrentar a su rival en las semifinales, buscando consagrarse campeón en un torneo que ha mostrado alta competitividad. Las Águilas, por su parte, deberán reiniciar su temporada para la siguiente competencia Clausura 2026.