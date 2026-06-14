Monterrey listo para recibir a turistas extranjeros en el Mundial 2026

La ciudad de Monterrey está llena de energía y colores en el inicio de su actividad mundialista. Los aficionados de Suecia son mayoría en el estadio de Monterrey y la ciudad está llena de colores y cánticos. El Fan Fest de Parque Fundidora es un punto de reunión obligado para locales y visitantes. La seguridad es clave en el operativo mundialista con más de 15 mil efectivos participando en labores de seguridad desde el día previo.

Las avenidas y zonas turísticas de Monterrey ya reciben a los visitantes que vivirán de cerca el Mundial. El territorio regio ya huele a Mundial, desde el aeropuerto la ciudad presume carteles, colores y una energía distinta, de esas que aparecen cuando el fútbol toma las calles.

La capital de Nuevo León luce lista para recibir a turistas extranjeros en el inicio de su actividad mundialista. En hoteles, bares, avenidas y zonas turísticas ya se nota el paso de visitantes que llegaron para vivir de cerca la fiesta del Mundial 2026. Los aficionados de Suecia fueron de los primeros en robarse la atención. Con camisetas amarillas, banderas azules y cánticos por todos lados, los escandinavos ya marcaron territorio en Monterrey antes del partido contra Túnez.

La presencia sueca apunta a ser mayoría en el estadio de Monterrey. En calles y restaurantes, el amarillo domina el paisaje, mientras que los aficionados tunecinos aparecen en menor número. Aun con esa diferencia en las tribunas, el duelo entre Suecia y Túnez ya pinta para dejar una postal especial en el norte del país. La ciudad vive una mezcla de idiomas, colores y cánticos.

El Fan Fest de Parque Fundidora también se convirtió en uno de los grandes puntos de reunión. Entre música, pantallas, comida, el lugar se volvió parada obligada para locales y visitantes. La seguridad es parte clave del operativo mundialista. Más de 15 mil efectivos de Fuerza Civil, corporaciones municipales, Defensa Nacional y otras instituciones participan en labores en carreteras, aeropuerto, espacios públicos y zonas con alta concentración de turistas desde el día previo la seguridad es máxima.

Los aficionados de Suecia son mayoría en el estadio de Monterrey y la ciudad está llena de colores y cánticos. El Fan Fest de Parque Fundidora es un punto de reunión obligado para locales y visitantes. La seguridad es clave en el operativo mundialista con más de 15 mil efectivos participando en labores de seguridad desde el día previo





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