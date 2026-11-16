Monterrey Rayados clasifica liguilla Apertura 2026 Matías Almeyda

Los Rayados de Monterrey buscan asegurar su lugar en la liguilla del Apertura 2026 al enfrentar a Pumas. Conoce el panorama de puntos y goles para clasificar bajo Matías Almeyda.

Los Rayados de Monterrey se encuentran en una fase crítica dentro del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, buscando garantizar su clasificación matemática a los playoff del fútbol mexicano. El equipo, que proviene de una década de ausencia en la liguilla, debe resolver su situación en la Fecha 17 para evitar una salida inesperada de la competencia.

Contexto Histórico y Crisis Reciente

La institución regiomontana acumula casi siete años sin levantar el título de la Liga BBVA MX, lo que genera una exigencia muy alta hacia el plantel y la dirección técnica. La última temporada donde no lograron acceder a la liguilla fue el Clausura 2026, un evento que marcó el límite de un ciclo deportivo lleno de inversiones significativas pero sin los resultados esperados en los campeonatos.

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En dicho torneo anterior, el equipo finalizó en la decimotercera posición con apenas 18 puntos, quedando siete unidades por debajo del último clasificado. Esta situación llevó a la salida del entrenador Tato Noriega y al inicio de un nuevo proyecto dirigido por Matías Almeyda junto con el director técnico Dennis te Kloese, con la firme intención de recuperar el estatus competitivo del club.

Para entender la gravedad de la situación actual, es necesario recordar que los Rayados de Monterrey formaron parte del fútbol nacional competitivo durante casi una década antes de su mala racha. En el Apertura 2016, terminaron en la novena posición con un punto menos que los últimos equipos clasificados, marcando el inicio de un periodo de transición y reestructuración.

Panorama Técnico y Criterios de Desempate

El destino de los Rayados de Monterrey en esta edición del Apertura 2026 depende enteramente de su desempeño en los partidos restantes, con la Fecha 17 siendo un punto de inflexión decisivo. Matías Almeyda ha dirigido al equipo con la misión clara de evitar que se repita la catástrofe de no clasificarse entre los ocho mejores equipos de la liga.

El criterio principal para determinar la clasificación es la diferencia de goles acumulada durante todo el torneo, lo que añade una capa de complejidad estratégica al último partido contra Pumas UNAM. Los resultados de este encuentro definirán no solo la posición de los Rayados, sino también la tranquilidad del equipo y su plantilla de jugadores estrella.

La situación actual requiere una victoria para asegurar la entrada a la liguilla, ya que cualquier otro resultado abre la puerta a que equipos competidores los superen en la tabla general. La presión sobre los jugadores y el cuerpo técnico es extrema, dado el historial reciente de no lograr la fiesta grande del fútbol mexicano.

Estadísticas Competitivas y Tabla de Posiciones

Los Rayados de Monterrey se sitúan actualmente en la clasificación con un total de 24 puntos y una diferencia de goles positiva de más dos (+2). Esta situación los coloca en una posición vulnerable, ya que tienen una ventaja mínima sobre sus perseguidores directos que podría desaparecer con facilidad.

León se mantiene muy cerca en la tabla con 23 puntos y también una diferencia de goles de más dos (+2), lo que significa que cualquier pérdida de puntos de los Rayados beneficiaría directamente a sus rivales. La distancia entre ambos equipos es de apenas un punto, lo que hace que cada partido sea decisivo para la clasificación.

Pachuca y Xolos de Tijuana también están en la pelea, con 22 puntos cada uno. Pachuca cuenta con una diferencia de goles mucho más favorable de más nueve (+9), mientras que los Xolos tienen una diferencia de más tres (+3). Esta superioridad en la diferencia de goles los convierte en amenazas constantes para el puesto de los Rayados.

Escenarios Posibles Frente a Pumas UNAM

El partido contra Pumas UNAM es el que determinará el futuro inmediato de los Rayados de Monterrey en esta temporada. Si logran la victoria, garantizan su clasificación a la liguilla, cerrando así una etapa de incertidumbre y consolidando el trabajo realizado bajo la dirección de Matías Almeyda.

Un empate con Pumas UNAM pondría al equipo en una posición delicada, ya que León, Pachuca y Tijuana podrían adelantarlos en la tabla si ganan sus respectivos encuentros o mejoran su diferencia de goles. Este escenario dejaría a los Rayados dependiendo de sus propias estadísticas para superar a sus rivales directos.

Pumas UNAM llega al encuentro con 21 puntos y una diferencia de goles negativa de menos dos (-2), lo que significa que necesitan una victoria con un margen amplio para afectar la tabla general. Si los Rayados pierden, el panorama sería similar al del empate, con la persecución de los equipos de León, Pachuca y Tijuana intensificada para arrebatarles el octavo lugar.