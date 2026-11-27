Rayados de Monterrey extiende el contrato de Carlos Salcedo hasta junio de 2028 mediante una cláusula, asegurando a su defensa clave para la Liguilla Apertura 2026 y el duelo contra América.

El reportero César Luis Merlo reveló el jueves 26 de noviembre del 2026 que el Club de Fútbol Monterrey, conocido como Rayados, ha oficializado la renovación del defensor Carlos Salcedo hasta el año 2028. Esta decisión institucional busca consolidar la defensa del equipo durante la etapa decisiva del torneo vigente.

Extensión contractual hasta junio de 2028

Carlos Salcedo se mantiene en el plantel de Rayados de Monterrey hasta junio de 2028, fecha que fue alcanzada mediante la activación de una cláusula específica contenida en su acuerdo anterior. El futbolista estaba programado para que su vínculo con el club terminara al finalizar el año en curso, pero la dirigencia optó por hacer uso de dicha opción para garantizar su permanencia.

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Este movimiento administrativo se concretó en un momento estratégico, coincidiendo con el desarrollo de la Liguilla del Apertura 2026. La institución priorizó mantener a uno de sus elementos fundamentales en el terreno de juego, asegurando que su experiencia y calidad en la zona baja no se vieran interrumpidas por incertidumbre contractual.

Disponibilidad para el duelo contra Club América

El regreso de Carlos Salcedo coincide directamente con el partido de vuelta entre Club América y Rayados de Monterrey, un encuentro de vital importancia en los Cuartos de Final. Durante la fase anterior de la serie, el defensa no pudo participar en el partido de ida debido a una sanción impuesta tras su expulsión en el último juego de la temporada regular.

Tras cumplir el castigo correspondiente, Salcedo está completamente listo para alinearse en la revancha. Su participación será determinante para el conjunto rayado, ya que enfrenta la obligación absoluta de obtener la victoria para asegurar su paso a las Semifinales del torneo. La solidez defensiva que aporta es clave para neutralizar la ofensiva del equipo capitalino.

Estadísticas y trayectoria reciente en Rayados

Carlos Salcedo llegó a las filas de Rayados de Monterrey en enero de 2025, enfrentando inicialmente un obstáculo importante cuando una lesión lo mantuvo alejado de las canchas por un periodo prolongado. Desde su recuperación y retorno a la actividad competitiva, ha demostrado ser una pieza insustituible en la táctica del equipo.

A sus 33 años de edad, el defensa continúa manteniendo un nivel técnico alto y competitivo. Sus registros estadísticos durante su estancia en el club son contundentes: ha disputado un total de 34 encuentros oficiales, acumulando un volumen de juego de 2,314 minutos en el terreno de juego.

El historial disciplinario de Salcedo refleja su agresividad controlada en la defensa, con un registro de 11 tarjetas amarillas y dos tarjetas rojas, incluyendo una por acumulación de doble amarilla. Estos datos subrayan su compromiso físico y su rol activo en la protección del arco de Rayados de Monterrey durante esta temporada crucial.