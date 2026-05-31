Monterrey's Public Transportation System Prepares for FIFA World Cup 2026

Monterrey, Mexico, is preparing for a surge in visitors during the FIFA World Cup 2026, leading to increased demand on its public transportation system. The city offers two payment options for public transportation: the physical card Me Muevo and the mobile app Urbani. Both systems are the basis of electronic payment for state-owned public transportation, including Metro, Transmetro, Ecovía, and integrated urban routes. The Me Muevo card is a rechargeable card that allows access to public transportation without using cash. It works with contactless technology, and its use has been particularly popular among visitors to Monterrey during the World Cup. The Urbani app allows users to pay for transportation using QR codes generated from their phones. It has gained popularity among younger users and tourists because it eliminates the need to carry cash or search for physical recharge points.

Con la expectativa de recibir miles de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Monterrey se prepara para una mayor demanda en su sistema de transporte público.

Para turistas nacionales y extranjeros, conocer cómo funcionan la tarjeta Me Muevo, también llamada Muevo León, y la aplicación Urbani puede hacer más sencillo, rápido y económico recorrer la ciudad. Actualmente, ambos sistemas son la base del pago electrónico en buena parte del transporte público estatal, incluyendo Metro, Transmetro, Ecovía y varias rutas urbanas integradas. ¿Qué es la tarjeta Me Muevo?

La tarjeta Me Muevo es una tarjeta física recargable que permite pagar el acceso al transporte público sin utilizar efectivo. Funciona con tecnología sin contacto: basta acercarla al lector al entrar a estaciones o unidades. Su uso se ha extendido principalmente en: Para quienes visiten Monterrey durante el Mundial, la tarjeta puede ser especialmente útil al evitar filas para comprar boletos individuales. ¿Dónde comprar y recargar la tarjeta Me Muevo?

La tarjeta puede adquirirse en distintos puntos de la ciudad, entre ellos: El costo aproximado del plástico es de 20 pesos, aunque el saldo se compra por separado. Las recargas también pueden hacerse en: Además de la tarjeta física, Nuevo León cuenta con Urbani, una aplicación móvil que permite pagar el transporte mediante códigos QR generados desde el teléfono. La plataforma ha ganado popularidad entre usuarios jóvenes y turistas porque evita cargar efectivo o buscar puntos de recarga físicos.

¿Cómo funciona la tarjeta Me Muevo? El proceso es sencillo: Entre sus principales ventajas destacan: Consejos para turistas que visitan Monterrey durante el Mundial 2026 Quienes planeen visitar Monterrey durante la justa mundialista pueden tomar en cuenta algunas recomendaciones para facilitar sus traslados





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