Monterrey se viste de fiesta multicultural en el Mundial

El Estadio Monterrey fue escenario de una vibrante mezcla de culturas durante el partido Suecia-Túnez, con aficionados de todo el mundo y mexicanos de diversos estados.

El Estadio Monterrey se transformó en un crisol de culturas durante el partido entre Suecia y Túnez por la Copa del Mundo. Desde horas antes del silbatazo inicial, las inmediaciones del recinto deportivo bullían con una energía única.

Aficionados suecos con sus banderas azules y amarillas, tunecinos con el rojo y blanco, y mexicanos de todas las regiones del país convergieron en un solo punto para celebrar el deporte rey. No era un partido de la Selección Mexicana, pero eso no importaba: el espíritu mundialista se respiraba en cada rincón. Los 50 mil 987 espectadores que llenaron las gradas no solo provenían de la Sultana del Norte, sino de lugares tan distantes como Veracruz, Jalisco, Morelos y Tamaulipas.

Se escuchaban acentos del norte, del sur, del centro; cánticos en español, sueco, árabe, inglés y portugués. La diversidad era tal que parecía un pequeño planeta de fútbol. Entre la multitud, un grupo de cinco amigos de Piedras Negras, Veracruz, avanzaba con paso firme. Vestían las playeras de los extintos Tiburones Rojos de Veracruz, como un homenaje a su pasado futbolero.

Habían viajado casi mil kilómetros para cumplir el sueño de ver un Mundial en vivo.

"Es un sueño, pero aquí estamos", gritaban mientras se abrían paso entre la gente. No muy lejos, una docena de argentinos de Mendoza entonaban el clásico "olé, olé, Argentina ya llegó". Con la camiseta albiceleste bien puesta, besaban el escudo y repetían que Messi levantaría la Copa. Alemanes posaban para fotos con el estadio de fondo, brasileños bailaban samba al ritmo de sus tambores, y japoneses, cuya selección enfrentaría a Túnez días después, llegaban con la alegría intacta.

Todos querían ser parte de esta fiesta que no discriminaba nacionalidades. Pero si un color predominaba, era el verde de México. El Gigante de Acero se pintó de tricolor como si la Selección Mexicana estuviera jugando. Entre sombreros charros, banderas ondeantes y cánticos como el tradicional "Cielito Lindo", la afición azteca se hizo sentir.

Había tamaulipecos con la camiseta de Correcaminos, morelenses con la de Monarcas, tapatíos con la de Chivas, y regios con los colores de Rayados y Tigres. Todos unidos por el amor al fútbol y al Mundial. Al caer la noche, cuando el partido llegaba a su fin, las tribunas rugieron al unísono con un grito que trascendió fronteras: "¡México, México!

". Fue un momento mágico que demostró que, más allá del resultado, el Mundial es una celebración compartida. Monterrey, por unas horas, fue el centro del mundo donde las diferencias se desvanecieron y solo quedó la pasión por el deporte





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