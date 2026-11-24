Conoce los detalles completos del duelo entre Monterrey y América en el Estadio BBVA para la Liguilla Apertura 2026. Descubre horarios, canales de transmisión y alineaciones oficiales.

El Estadio BBVA se prepara para albergar un enfrentamiento crucial el miércoles 25 de noviembre entre el Monterrey y el Club América. Este encuentro corresponde a la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026, un duelo de alta intensidad que marcará el inicio de la fase eliminatoria en la Sultana del Norte. Las Águilas llegan a este compromiso con la necesidad de reaccionar tras una temporada irregular en la fase regular.

Detalles Técnicos y Transmisión del Partido

El balón comenzará a rodar a las 21:10 horas del Centro de México en el emblemático Estadio BBVA. Los aficionados que deseen seguir la acción en tiempo real tendrán acceso a través de las señales de Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX. Esta fecha y horario fueron confirmados para asegurar la máxima audiencia en el primer partido de este duelo de cuartos de final, donde la ventaja local será determinante para el equipo regiomontano.

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Desempeño Reciente de Club América

Las Águilas ya tenían asegurada su clasificación a la Fiesta Grande con anticipación, pero su campaña en las últimas cuatro jornadas de la fase regular dejó mucho que desear. El conjunto azulcrema no obtuvo ninguna victoria en esos partidos, acumulando dos empates y dos derrotas. Esta falta de ritmo competitivo contrasta con la solidez mostrada por sus rivales en la recta final del torneo.

Clasificación del Monterrey y el Papel de Luca Orellano

El Monterrey logró su boleto a la Liguilla al vencer 2-0 a Pumas en un partido decisivo. El argentino Luca Orellano fue el protagonista al marcar ambos goles con un doblete que selló el triunfo. Gracias a esta prestación, los Rayados clasificaron en la sexta posición de la tabla general, ocupando el único lugar entre los clasificados que no se ha coronado campeón en torneos cortos. Este dato histórico añade presión adicional al equipo dirigido por Javier Aguirre.

Historial Reciente: La Revancha de 2025 y 2009

América y Monterrey se reencuentran en la Liguilla un año después de su último cruce en postemporada. En los cuartos de final del Apertura 2025, el Monterrey eliminó a las Águilas de manera agónica en la antesala de las semifinales. El global terminó 3-2 a favor de los regiomontanos, gracias a un gol de Germán Berterame en el tiempo de compensación, revirtiendo una derrota de 2-1 en el partido de vuelta. La última vez que ambos se enfrentaron en cuartos de final en torneos cortos fue en el Apertura 2009, donde La Pandilla también se impuso con un acumulado de 2-1 tras 180 minutos de juego.

Possible Lineups y Factores Clave en la Cancha

El Monterrey podría debutar con un once que incluya a Esteban Andrada en la portería, junto a Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán y Gerardo Arteaga en la defensa. En el mediocampo, Fidel Ambríz y Orbelín Pineda buscarán controlar el ritmo, apoyados por Lucas Ocampos, César Garza, Jesús Corona y Hugo Cuypers en el ataque. Por su parte, América podría alinearse con Luis Ángel Malagón entre los palos, acompañado por Emilio Lara, Santiago Bueno, Sergio Ramos y Franco Rossano. El mediocampo estaría conformado por Erick Cerrillo, Alan Cervantes, Óscar Perea, Carlos Álvarez y Alejandro Zendejas, con Henry Martín como delantero centro. La estrategia de ambos técnicos definirá el rumbo del primer encuentro en la Sultana del Norte.