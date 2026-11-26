El Monterrey resistió la ventaja numérica del América para empatar 0-0 en el BBVA. Luis Cárdenas fue clave con ocho atajadas en el primer partido de cuartos de final.

El Club de Fútbol Monterrey y el Club América se enfrentaron en el primer episodio de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026. El partido concluyó con un empate sin goles de cero a cero en el Estadio BBVA. Los Rayados dominaron gran parte del encuentro con un hombre menos en la cancha.

Detalle del encuentro y decisiones arbitrales

La situación se complicó para el equipo local al minuto once del juego. El videoarbitro (VAR) intervino al árbitro central para revisar la jugada de Ricardo Chávez contra Oscar Perea. La revisión confirmó la falta y resultó en una tarjeta roja directa para el futbolista del Monterrey.

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Esta decisión dejó a los locales en desventaja numérica durante más de setenta y cinco minutos. Las Águilas parecían tener un camino claro para obtener un resultado positivo que les facilitara el partido de vuelta. Sin embargo, la defensa resistió la presión azulcrema de manera efectiva.

Estrategia inicial y rendimiento del portero local

Antes del silbatazo inicial, el técnico Guillermo Almada presentó una alineación titular diferente. Almada decidió poner a Rodolfo Cota como portero de titular en esta serie contra Rayados. Esta elección dejó al guardameta suplente Luis Ángel Malagón en la banca del equipo.

Del lado del Monterrey, el portero Luis Cárdenas realizó una actuación excepcional. El guardameta logró ocho atajadas clave durante todo el partido. Sus intervenciones fueron fundamentales para evitar que los azulcremas marcaran su primer gol de la serie.

Sustituciones tácticas y oportunidades perdadas

En el segundo tiempo, Guillermo Almada realizó un cambio ofensivo importante. El entrenador decidió sacar a Erick Sánchez del terreno de juego. En su lugar, ingresó el futbolista uruguayo Brian Rodríguez para buscar la ruptura.

El regreso de Brian Rodríguez a la actividad deportiva fue después de casi un mes de ausencia. Aunque estuvo activo en la cancha, poco pudo hacer para ayudar al América a conseguir la victoria en el Gigante de Acero. El equipo visitante no pudo aprovechar la superioridad numérica de manera definitiva.

Impacto en la serie y próximos pasos

Miguel Borja tuvo una de las oportunidades más claras del partido para los azulcremas. El delantero colombiano quedó en posición privilegiada en el área chica. Sin embargo, su disparo fue desviado por la figura del partido, Luis Cárdenas.

A pesar de jugar con un hombre más durante ochenta minutos, el América no logró avanzar en el marcador. Ahora el equipo visitará al Monterrey el sábado para definir quién pasa a las semifinales. La serie continúa con esta igualdad táctica y defensiva.