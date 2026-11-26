El Club de Fútbol Montersey y Club de Fútbol América empataron sin goles en la ida de Cuartos de Final. La serie continúa con el partido de vuelta en el Estadio Banorte.

El Club de Fútbol Monterrey y el Club de Fútbol América protagonizaron un encuentro defensivo y tensa durante la ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026. El resultado final fue un empate técnico de 0-0 que no favoreció a ninguno de los dos gigantes del fútbol mexicano. Este desenlace mantiene vivo el interés por la clasificación, ya que la serie se definirá en la vuelta que se disputará en el territorio del rival.

El duelo se desarrolló en la cancha del Estadio Gigante de Acero, sede histórica del Club de Fútbol Monterrey. La intensidad del partido fue alta desde el silbido inicial, pero las defensas lograron contener los principales intentos de gol. Ambos equipos mostraron prudencia táctica, priorizando no recibir goles de cara al partido de vuelta en el Estadio Banorte.

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Reacciones sobre la designación arbitral

Las declaraciones más sonadas surgieron tras el pitido final, cuando la dirigencia y el cuerpo técnico del Club de Fútbol Monterrey expresaron su malestar respecto a las decisiones del cuerpo árbitro. El directivo del Club de Fútbol Monterrey comentó públicamente su opinión sobre el arbitraje, asegurando que hubo decisiones tomarse en su contra durante los noventa minutos de juego.

La crítica se centró en la selección del oficial principal. Se cuestionó el hecho de que se designara a un árbitro que estuvo presente hace tres semanas en un partido de similar importancia en la misma sede. El argumento indica que, dado que la designación previa no había dejado conforme al club, repetir la misma figura en tan corto tiempo podría perjudicar la calidad del espectáculo y la imparcialidad percibida.

Se señaló que el árbitro fue muy estricto con ciertas situaciones, especialmente en aquellos momentos que podrían haber favorecido al Club de Fútbol Monterrey. En contraste, en otros incidentes críticos, la decisión no favoreció al equipo local. Esta percepción de inconsistencia generó una sensación de injusticia que la directividad decidió hacer pública para aclarar su postura ante la afición y la liga.

Contexto del Club de Fútbol Monterrey

Más allá de la controversia deportiva, el mensaje buscó resaltar el esfuerzo institucional del Club de Fútbol Monterrey. Se recordó que el club representa a un grupo social muy grande y que trabaja diariamente para avanzar en sus objetivos deportivos y comerciales. La declaración buscaba que todos en la liga sean conscientes del enorme esfuerzo que requiere sostener un club de esta envergadura día a día.

La directividad enfatizó que el objetivo es que la gente que acompaña al club se sienta identificada con la lucha y los valores del equipo. Esta visión integral del deporte como un vehículo de identidad y esfuerzo colectivo es parte fundamental de la estrategia del Club de Fútbol Monterrey en la Liga MX.

Próximos pasos y detalles logísticos

La serie se trasladará ahora al Estadio Banorte, donde se jugará la vuelta que definirá al clasificado a la siguiente fase. El partido iniciará a las 21:10 horas del Centro de México. Esta franja horaria corresponde a las 22:10 horas del Este en Estados Unidos, lo que facilita la transmisión para la audiencia internacional.

El club espera que la actuación en casa, respaldada por su afición, permita revertir o igualar la situación actual. La preparación para este duelo final en la fase de cuartos de final es ya la prioridad número uno, con el objetivo de asegurar el pase a las Semifinales del Apertura 2026.