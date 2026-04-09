Montserrat Busca Director Técnico: Una Selección de Fútbol Apuesta por Facebook para Encontrar a su Nuevo Estratega

La selección de fútbol de Montserrat, miembro de la Concacaf, sorprende al mundo del fútbol al utilizar Facebook y Gmail para anunciar la búsqueda de su nuevo director técnico. Conoce los requisitos y la oportunidad de dirigir una selección nacional, así como los detalles de esta inusual convocatoria.

Las redes sociales han vuelto a sorprender al mundo del fútbol . En un giro inesperado y mostrando la versatilidad de las plataformas digitales, una selección de fútbol de la región de Concacaf ha recurrido a Facebook para anunciar la búsqueda de su nuevo director técnico . Esta inusual convocatoria, compartida tanto en la red social como a través de Gmail, representa una oportunidad única para entrenadores de todo el mundo que deseen asumir el mando de una selección nacional a nivel profesional.

La noticia, que rápidamente se ha vuelto viral, pone de manifiesto cómo las estrategias de reclutamiento y comunicación están evolucionando en el ámbito deportivo, aprovechando el alcance global de las plataformas digitales para llegar a un público más amplio y diverso.\El protagonista de esta peculiar historia es la selección de fútbol de Montserrat, una nación insular caribeña con una población que apenas supera los 5.000 habitantes. Este pequeño país, miembro de la Concacaf, se distingue por ser la selección con menor número de habitantes de las 211 afiliadas a la FIFA. La Asociación de Fútbol de Montserrat (MFA) ha publicado un comunicado oficial en el que explica los detalles de la búsqueda de su nuevo director técnico. En dicho comunicado, la MFA busca a un profesional cualificado para dirigir sus programas técnicos, combinando el desarrollo estratégico de alto nivel con el liderazgo práctico de su selección nacional masculina. Esta convocatoria es una clara señal de la ambición de Montserrat por mejorar su desempeño en el escenario futbolístico internacional y de su apuesta por un enfoque integral que abarca tanto el desarrollo de talentos como la capacitación de entrenadores locales. La selección, ubicada en el puesto 175 del ranking FIFA, busca romper la barrera y lograr resultados significativos en el futuro, tomando este anuncio como un importante paso.\El anuncio publicado en Facebook, titulado 'Technical Consultant & Senior Men's National Team Coach', especifica las responsabilidades y los requisitos del puesto. El nuevo director técnico desempeñará un papel fundamental en la construcción de una filosofía futbolística nacional, en la búsqueda y detección de talentos, y en la formación de entrenadores locales. Entre los requisitos exigidos para los candidatos se encuentran la posesión de la Licencia B de la UEFA/CONMEBOL/Concacaf, aunque se prefiere la Licencia Pro, y una experiencia relevante de entre 3 y 5 años. La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 17 de abril de 2026. Los interesados deben enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico mfa.technicaldept@gmail.com. En cuanto a sus logros históricos, la selección de Montserrat aún no ha participado en la Copa Oro ni en la Copa Mundial de la FIFA. Su mejor resultado fue la victoria 7-0 contra las Islas Vírgenes en la Copa del Caribe de 2012, mientras que su peor resultado fue la derrota 13-0 ante Bermudas en la clasificación para la Copa Mundial de 2006. A pesar de estos datos, la iniciativa de buscar un nuevo entrenador a través de las redes sociales es un claro indicativo de la búsqueda de nuevas estrategias y oportunidades para el desarrollo del fútbol en Montserrat





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