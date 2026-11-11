Moody's alza al 2 % la proyección de crecimiento de México para 2026 y al 2,1 % para 2027

Moody's confirma un mejor escenario para México, con crecimiento del 2 % en 2026 y del 2,1 % en 2027 tras ajustarse las previsiones de Brasil y Argentina, mientras la inflación y la devaluación del peso siguen en riesgo.

El rating de Moody's eleva la previsión del crecimiento de México al 2 % para 2026 y al 2,1 % para 2027, reflejando un escenario más favorable que el de Brasil y Argentina en la región. La firma sostiene que las inversiones en inteligencia artificial (IA) y la estabilidad de las cadenas de suministro impulsan la economía mexicana.

Determinantes del nuevo pronóstico

Moody's explicó que la subida del 0,5 % estimado para 2025, sobre el 1 % previsto anteriormente, se debe a la continuidad de la actividad global y al gasto creciente en defensa. La convocatoria para las grandes compañías de infraestructura digital, que moderó su incremento a un 25 % tras superar el 100 % en 2026, también contribuyó al mejoramiento de los números.

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El informe destaca que Estados Unidos crecerá a 2,3 % este año y mantendrá el 2 % en los dos años siguientes, lo que fortalece la demanda externa. En México, el crecimiento programado del 2 % en 2026 cede al 1,6 % en 2027, mientras que el país evidencia una mejora significativa respecto a su anterior valoración.

Reacción de las economías latinoamericanas

En contraste, el pronóstico de Brasil se mantiene en el 1,6 % y de Argentina en el 3 % para 2027, ambos reducidos ante las proyecciones anteriores. Moody's subraya que el crecimiento de Argentina marcará un 2,9 % este año con una cifra del 3 % en el siguiente, aunque la percepción de riesgo se redujo.

El panorama de América Latina muestra un texto mixto: México alza su perspectiva, mientras Brasil y Argentina presentan cifras revisadas a la baja. El análisis interno indica que la deuda y la devaluación del peso en México seguirán siendo desafíos pendientes.

Perspectiva de riesgo y próximas medidas

Moody's advierte que la depreciación del peso y los elevados riesgos inflacionarios conllevan una pausa prolongada en la política monetaria mexicana, con posibles restricciones de mayor estrafructura. Los bancos centrales se observarán a esperar que la inflación ceda para plantear futuros ajustes de tasas limitados.

El informe concluye que la economía global continuará en una senda de crecimiento moderado, con nuevos incrementos de tipos limitados en las principales economías avanzadas. México, por su parte, se posiciona en el frente de la recuperación, aunque sujeta a la evolución de factores internos y externos que permanecerán en el radar de los analistas y la política gubernamental.