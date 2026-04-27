La agencia de calificación crediticia Moody's ha mejorado la perspectiva de China de 'negativa' a 'estable', citando la solidez económica y fiscal del país a pesar de los desafíos internos y geopolíticos. El Ministerio de Finanzas chino valora positivamente la decisión.

La agencia de calificación crediticia Moody's ha ajustado su perspectiva sobre la economía de China , elevándola de 'negativa' a 'estable'. Esta decisión, anunciada el lunes, refleja una evaluación positiva de la resiliencia económica y la solidez fiscal del gigante asiático, a pesar de los desafíos internos persistentes y las crecientes tensiones en el ámbito comercial y geopolítico global.

Moody's reconoce que, si bien es probable que el crecimiento de las exportaciones experimente una moderación, la notable competitividad de China actuará como un amortiguador, permitiendo una desaceleración gradual del Producto Interno Bruto (PIB). La agencia subraya la capacidad de China para navegar por un entorno económico complejo, manteniendo un crecimiento relativamente estable en comparación con otras economías importantes.

Esta perspectiva revisada al alza es un indicativo de la confianza en la capacidad de China para gestionar sus desafíos económicos y mantener su trayectoria de crecimiento a largo plazo. La decisión de Moody's se produce en un momento crucial para la economía mundial, donde la incertidumbre geopolítica y las fluctuaciones comerciales son cada vez más frecuentes.

La estabilidad económica de China, como segunda economía más grande del mundo, tiene un impacto significativo en la economía global, y la perspectiva 'estable' de Moody's proporciona una señal positiva para los mercados internacionales. La agencia también destaca la importancia de las políticas gubernamentales chinas, enfocadas en sectores de alta productividad y en la gestión controlada de la deuda de los gobiernos locales, como factores clave para mejorar la eficiencia del capital y sostener el crecimiento económico.

El Ministerio de Finanzas de China ha expresado su satisfacción con la decisión de Moody's, valorando tanto el mantenimiento de la calificación crediticia soberana del país como la mejora de su perspectiva. En un comunicado oficial, el ministerio reafirmó el compromiso de China con la transformación estructural de su economía y el fortalecimiento de su sostenibilidad fiscal.

Este compromiso implica una serie de reformas destinadas a mejorar la eficiencia económica, reducir la deuda y promover un crecimiento más equilibrado y sostenible. El gobierno chino ha implementado una serie de medidas para abordar los desafíos económicos, incluyendo políticas fiscales expansivas, estímulos a la inversión y reformas estructurales. Estas medidas han tenido un impacto positivo en la economía, contribuyendo a mantener el crecimiento y la estabilidad.

Además, el Ministerio de Finanzas enfatizó la importancia de la cooperación internacional para abordar los desafíos económicos globales y promover un sistema financiero internacional más estable y equitativo. La respuesta del gobierno chino a la decisión de Moody's demuestra su compromiso con la transparencia y la responsabilidad fiscal, así como su determinación de mantener una economía fuerte y resiliente. Los datos económicos recientes también respaldan la perspectiva positiva de Moody's.

Los beneficios industriales de China experimentaron un crecimiento significativo el mes pasado, alcanzando su ritmo más rápido en los últimos seis meses. Este aumento en los beneficios industriales indica una recuperación desigual, con un sector manufacturero robusto que impulsa el crecimiento, pero con un consumo interno relativamente débil, exportaciones en desaceleración y riesgos crecientes derivados del aumento de los costos de producción y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

A pesar de estos desafíos, el sector manufacturero chino ha demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia, manteniendo su competitividad en los mercados internacionales. El gobierno chino está implementando medidas para estimular el consumo interno, incluyendo incentivos fiscales y programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

La evaluación de Moody's también considera que las políticas gubernamentales chinas, dirigidas a sectores de alta productividad, y el enfoque controlado para resolver la deuda de los gobiernos regionales y locales, contribuirán a mejorar la eficiencia del capital, incluso si esto implica un aumento de la deuda pública global. Esta estrategia de gestión de la deuda es crucial para mantener la estabilidad financiera y evitar una crisis de deuda a gran escala.

El gobierno chino ha implementado una serie de medidas para controlar el crecimiento de la deuda, incluyendo la restricción del crédito a los gobiernos locales y la promoción de la inversión en proyectos de infraestructura rentables. Además, el gobierno está trabajando para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la deuda.

La capacidad de China para gestionar su deuda de manera efectiva es un factor clave para mantener la confianza de los inversores internacionales y garantizar la estabilidad económica a largo plazo. La perspectiva 'estable' de Moody's no implica la ausencia de riesgos, pero sí indica que la agencia considera que los riesgos son manejables y que China tiene la capacidad de superarlos.

Los desafíos que enfrenta China incluyen el envejecimiento de la población, la creciente desigualdad de ingresos, la contaminación ambiental y las tensiones comerciales con otros países. Sin embargo, el gobierno chino está tomando medidas para abordar estos desafíos y promover un desarrollo más sostenible y equitativo. La decisión de Moody's es un voto de confianza en la capacidad de China para continuar su trayectoria de crecimiento y convertirse en una potencia económica global aún más importante en el futuro





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