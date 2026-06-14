Morales Lechuga: México en corrupción pandémica por la 4T; AMLO enfrentará la justicia

El ex procurador Ignacio Morales Lechuga asegura que el país vive una crisis institucional y de corrupción sin precedentes, y exhorta a que la Fiscalía sea constitucionalista y no sumisa al poder. Desde su notaría, el reconocido jurista de 79 años analiza con preocupación el rumbo de México y pronostica un futuro económico sombrío.

El abogado y ex procurador Ignacio Morales Lechuga , en una entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, lanzó una enérgica crítica a la administración actual, señalando que México está sumergido en una ola de corrupción y desinstitucionalización.

A sus 79 años, Morales Lechuga, quien fuera Procurador General de la República entre 1991 y 1993, enfatizó que la Fiscalía General debe guardar sumisión a la Constitución y no al presidente en turno, recordando que los hombres son quienes pueden prostituirse o dejar de funcionar, no la Carta Magna. Con una trayectoria que incluye ser ex rector de la Escuela Libre de Derecho y notario público, el jurista manifiesta su profunda preocupación por la destrucción institucional que, a su juicio, se acentuó en el sexenio anterior y continúa en la actualidad, lo que tardará mucho tiempo en reconstruirse.

Su diagnóstico es pesimista: ve a la población alejada e indolente ante los problemas, anticipa que las dificultades económicas y sociales se multiplicarán como 'hormigueros' ante la falta de crecimiento, inversión y empleo. Morales Lechuga no duda en afirmar que el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentará la justicia algún día, cerrando así un panorama donde la reflexión jurídica se mezcla con la denuncia política, todo desde la serenidad de su despacho notarial, rodeado de arte y books, y mostrando una energía y vitalidad que contrasta con su crítica visión del país





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