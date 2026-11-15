Morat anula concierto en CDMX 2026 por salud de Karol G; reprograma en Palacio de los Deportes

Karol G cancela su presentación del 15 de noviembre en CDMX por motivos de salud. Ocesa anuncia reprogramación para el 17 de noviembre en Palacio de los Deportes.

Karol G ha determinado que no será posible llevar a cabo su actuación musical programada para el domingo 15 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México. La promotora de entretenimiento Ocesa confirmó formalmente esta cancelación debido a estrictos motivos de salud que afectan a la artista colombiana. Esta decisión se tomó con el objetivo primordial de priorizar su bienestar físico y emocional.

Detalles de la cancelación y reprogramación

La artista colombiana Karol G ya había ofrecido dos presentaciones exitosas anteriormente en el Estadio GNP de la capital mexicana. Sin embargo, la última fecha estaba agendada para el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. La empresa Ocesa emitió un comunicado oficial donde lamenta profundamente no poder compartir esta noche específica con los numerosos fans que esperaban acompañarla en el evento.

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A pesar de la disappointción por la cancelación, existe una alternativa concreta para los boletos adquiridos. La presentación originalmente prevista para este domingo 15 de noviembre ha sido oficialmente reprogramada. La nueva fecha confirmada es para el próximo martes 17 de noviembre. La actuación mantendrá la misma ubicación física en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, garantizando la continuidad del proyecto artístico en el mismo recinto.

Posiciones de las partes y declaración oficial

El comunicado difundido por Ocesa incluye palabras directas atribuidas a la intérprete. En él, Karol G agradece de corazón todo el cariño y la energía que la comunidad le ha brindado durante los días anteriores. La promotora enfatiza que esta decisión compleja se tomó bajo una lógica de cuidado absoluto hacia la salud de la artista.

La gestión del evento ha transitado desde el Estadio GNP Seguros hasta el Palacio de los Deportes. El anuncio oficial aclara que la decisión no responde a problemas técnicos o logísticos externos. Se trata exclusivamente de una medida preventiva y de cuidado hacia la integridad de la estrella musical. El texto oficial también solicita la comprensión del público en este momento particular.

Impacto real y próximos pasos para los asistentes

La reprogramación establece un nuevo calendario operativo para los aficionados que planeaban asistir. El nuevo día confirmado para la actuación es el martes 17 de noviembre de 2026. El recinto sigue siendo el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Los asistentes deben verificar sus boletos para asegurar la validez en la nueva fecha.

La artista también menciona en su mensaje los momentos especiales vividos en las dos noches anteriores. Este contexto resalta la conexión existente entre Karol G y sus seguidores en la capital mexicana. La promesa de compartir más música continúa vigente a través de la fecha reprogramada. La salud de la intérprete sigue siendo el factor determinante en esta reorganización del calendario.