Moreira critica el Presupuesto 2027 por obras de AMLO y el peso de la deuda

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, cuestiona el Presupuesto 2027 por falta de recursos para infraestructura y empleo formal.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, cuestionó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 por considerar que no está orientado al crecimiento económico, a la generación de empleo formal ni al desarrollo de infraestructura. Durante una entrevista en el programa 'Aristegui en Vivo', el legislador sostuvo que el documento destina recursos a sostener obras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que el país deberá hacer frente a una deuda pública que, según su dicho, se duplicó en ocho años.

Moreira explicó que la sesión de este martes, en la que se discutirá el presupuesto en lo particular, ha perdido relevancia. Según el coordinador priista, las propuestas de modificación de la oposición son desechadas y ya no existe el debate que, en su opinión, se daba antes en las cámaras.

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Falta de recursos para infraestructura y empleo formal

El legislador del PRI afirmó que el Presupuesto de Egresos 2027 no establece condiciones suficientes para impulsar el crecimiento, la infraestructura y la generación de empleo. Sostuvo que existe una diferencia considerable entre las condiciones de las vías de comunicación que necesita el país y las que existen actualmente.

Asimismo, Moreira señaló que varios de los organismos que anteriormente se encargaban de promover el empleo desaparecieron. Por ello, consideró que el gasto público no está contribuyendo a generar empleo formal en el país, un objetivo que, a su juicio, requiere atención prioritaria en el proyecto.

En materia de soberanía alimentaria, uno de los objetivos planteados durante el gobierno de López Obrador, el diputado cuestionó los resultados alcanzados. Según indicó, esa meta no se está cumpliendo, por lo que el gasto público tampoco estaría contribuyendo a alcanzarla.

Crítica a las obras de AMLO y a la deuda pública

Moreira calificó como 'obras faraónicas' algunos proyectos impulsados por López Obrador y sostuvo que el presupuesto 2027 continúa sosteniéndolos. Para el priista, esa asignación limita los recursos disponibles para otras necesidades del país.

Otro de los puntos que cuestionó fue el nivel de la deuda pública, que, de acuerdo con su planteamiento, se duplicó en los últimos ocho años y seguirá creciendo. El coordinador del PRI advirtió que los niveles de endeudamiento ya generan preocupación en organismos internacionales y entre las propias autoridades hacendarias mexicanas.

Moreira también recordó que el lunes presentó, junto con el diputado panista Armando Tejeda, propuestas sobre distintos asuntos que, en su opinión, requieren atención antes de aprobar el gasto público. Señaló que, aunque su bancada tiene pocas expectativas de que sus planteamientos sean incorporados, decidió participar en la discusión.

Críticas al presupuesto del INE y reasignaciones

El PRI solicitó una moción suspensiva para que acudiera la presidenta en funciones del Instituto Nacional Electoral, Blanca Cruz, a explicar cómo se elaboró el anteproyecto de gasto y cuáles serían las consecuencias de los ajustes propuestos por los legisladores. Moreira recordó que los presupuestos de los órganos autónomos y de los poderes Legislativo y Judicial se incorporan directamente al proyecto que el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados.

El diputado también cuestionó una propuesta de reasignación de recursos presentada por el Partido del Trabajo. Al respecto, afirmó que el PT hizo una propuesta de modificación de dinero que básicamente va a las arcas del PT a través de los Cendis.

Moreira señaló además la necesidad de incrementar los salarios de los trabajadores con menores ingresos del INE. Como ejemplo, indicó que un policía municipal que actualmente percibe alrededor de ocho mil pesos y que trabaja jornadas de 12 horas dispone de apenas 12 minutos de descanso. Al respecto, expresó que 'esto no es justo'.