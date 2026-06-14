Moreira vincula protestas de la CNTE al incumplimiento de promesas de Morena y advierte crisis social en México

Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en San Lázaro, culpó al gobierno de Morena por las marchas de la CNTE, señalando que surgen por el incumplimiento de ofertas electorales en pensiones y salarios. Criticó la eliminación de programas educativos y proyectos fallidos, además de apuntar a una crisis financiera y educativa.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseveró que las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) se deben al incumplimiento de promesas electorales de Movimiento Regeneración Nacional ( Morena ), particularmente en materia de pensiones y mejoras salariales.

Señaló que el gobierno federal carece de recursos para honrar los compromisos adquiridos durante la campaña, a pesar de que dichas ofertas fueron realizadas de manera reiterada. Subrayó que, más allá de la postura sobre las reformas pensionarias de 1997 y 2007, el actual ejecutivo no puede cumplir lo prometido.

Además, indicó que existen otras demandas sociales pendientes, como las de familiares de desaparecidos que buscan a sus seres queridos, transportistas que exigen seguridad en las carreteras y campesinos que solicitan precios de garantía más altos para sus cosechas. Moreira Valdez criticó que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, controlada por Morena, mantenga sin dictaminar la reforma al Artículo 123 Constitucional, ya aprobada por diputados, senadores y congresos locales, la cual busca que policías, guardias nacionales, médicos, enfermeras y maestros perciban un salario mínimo profesional que ascendería a aproximadamente 19 mil pesos mensuales.

Asimismo, acusó al gobierno de tomar malas decisiones presupuestales que han sumido al país en una profunda crisis financiera, educativa y social. Como ejemplo, mencionó la eliminación de 38 programas educativos que operaron entre 2015 y 2018, entre los que destacan Escuelas de Tiempo Completo, Escuela Digna, apoyos directos a planteles y mecanismos de compensación para entidades federativas, con un monto cercano a los 87 mil millones de pesos.

Apuntó que estos recortes impactan directamente en las condiciones del magisterio y en la calidad de la educación. El líder priista también se refirió a los proyectos emblemáticos de la administración actual, como la refinería de Dos Bocas, la línea aérea Mexicana de Aviación y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los cuales describió como una "refinería que no refina", una "línea aérea que no vuela" y un aeropuerto que "no alcanza los resultados prometidos", con un costo conjunto que ronda el billón y medio de pesos.

Subrayó que este esquema financiero fallido se refleja en los problemas con el magisterio y explica los retrocesos en aprendizaje y rendimiento académico, evidenciados por los resultados de la prueba PISA, que muestran una década perdida en materia educativa. Concluyó que las protestas actuales son el resultado de años de promesas incumplidas y decisiones erróneas que terminan afectando a todos los mexicanos.





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