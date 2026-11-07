Morelos declara su cocina tradicional Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado

Margarita González Saravia firma decreto en Cuernavaca para proteger la gastronomía, recetas y saberes ancestrales de Morelos durante La Gran Mesa de México.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, firmó un decreto histórico durante la inauguración de La Gran Mesa de México en Cuernavaca, otorgando a la cocina tradicional de la entidad el estatus de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado. Esta medida busca proteger legalmente las recetas, ingredientes, técnicas culinarias y conocimientos transmitidos de generación en generación, situando a las cocineras tradicionales, productores del campo y familias en el centro de la identidad gastronómica morelense.

Protección Legal de Saberes Ancestrales Morelenses

La declaratoria reconoce el valor cultural de la gastronomía morelense que trasciende la simple preparación de platillos, abarcando los procedimientos, costumbres y experiencias comunitarias esenciales para su conservación. Margarita González Saravia destacó que este reconocimiento es el resultado de investigaciones realizadas en distintas comunidades del estado y, fundamentalmente, del trabajo incansable de quienes han preservado este legado histórico. El documento oficial establece un compromiso institucional para preservar y transmitir estos saberes, contribuyendo al posicionamiento de Morelos como un estado con una rica historia, cultura e identidad propia.

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El decreto fue firmado conjuntamente por Montserrat Orellana Colmenares, secretaria de Cultura, y Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo estatal, en una ceremonia realizada en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, participó como testigo de honor en este acto significativo. El texto completo del documento será publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, formalizando así el marco legal que ampara las tradiciones culinarias de la entidad y busca fortalecer su protección ante las nuevas generaciones.

Contexto de La Gran Mesa de México en Cuernavaca

La firma del decreto se enmarca en La Gran Mesa de México, Cumbre Iberoamericana de Cocina de Territorio, un encuentro que integra la cartelera cultural y turística Xochicalco, Tierra de Encuentros. Esta iniciativa reúne a cocineras tradicionales, productores, artesanos, restauranteros y prestadores de servicios en Cuernavaca, con el objetivo estratégico de conectar la gastronomía local con el turismo y la economía de las comunidades. Veracruz participó como estado invitado, enviando representantes de sus instituciones culturales y turísticas para compartir experiencias y fortalecer los vínculos gastronómicos entre territorios iberoamericanos.

Durante la inauguración del evento, se presentó el libro titulado Mujeres de fuego y memoria, una obra dedicada exclusivamente a las cocineras tradicionales de Morelos que resalta su papel fundamental en la conservación de la identidad culinaria. Asimismo, se reconoció a Angélica Jaramillo, de la Fonda La Güera, por mantener los 88 años de historia del establecimiento, cuya tradición gastronómica se ha conservado intacta durante tres generaciones. Este reconocimiento subraya la importancia de las familias que mantienen vivas las prácticas culinarias frente a los cambios temporales.

Impacto en Turismo y Oportunidades para Comunidades

Esta declaratoria abre una oportunidad significativa para impulsar el turismo comunitario y el consumo local en Morelos. La Gran Mesa de México ofrece un espacio directo donde los visitantes pueden disfrutar de la cocina tradicional, comprar productos directamente a sus productores y conocer el trabajo de las familias que preservan las recetas de sus comunidades. La iniciativa convierte los saberes culinarios en una herramienta concreta de preservación cultural, desarrollo económico local y promoción turística, permitiendo a los visitantes acercarse a los sabores de distintas regiones.

El evento está programado para realizarse del 6 al 8 de noviembre de 2026, con horarios de atención de 10:00 a 18:00 horas en la sede de la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, en Cuernavaca. La entrada es gratuita, lo que facilita el acceso a un mercado diverso donde se ofrecen venta de platillos, productos del campo y artesanías. Esta estructura permite a los asistentes conversar directamente con cocineras y productores, conocer los procesos de elaboración de las especialidades regionales y apoyar económicamente a las familias que sostienen la viabilidad de la cocina tradicional morelense.