MORENA aclara: no hay convocatorias oficiales para diputaciones federales

Juan Vergel Pacheco de MORENA desmiente rumores sobre encuestas electorales y subraya la obligatoriedad de separar cargos públicos para aspirantes, conforme a la postura de Claudia Sheinbaum.

El destacado militante del Movimiento Regeneración Nacional ( MORENA ), Juan Vergel Pacheco , ha emitido recientemente una postura contundente para clarificar el panorama electoral que se vislumbra hacia el próximo proceso de selección de diputaciones federales.

Durante sus declaraciones, el político enfatizó con precisión que, a pesar de la creciente especulación que inunda los medios de comunicación y las plataformas digitales, el partido aún no ha publicado la convocatoria oficial que marcará el inicio formal de la contienda interna. Vergel Pacheco subrayó que muchas de las noticias difundidas en diversos portales, las cuales aseguran que ya se encuentra en marcha una encuesta de opinión para definir las candidaturas, carecen de sustento real y están alejadas de la realidad institucional que rige actualmente al movimiento. Si bien reconoció que el entusiasmo es un signo vital de la democracia interna, instó a los simpatizantes a mantener la calma, ya que aún restan varios meses para que los tiempos legales permitan el despliegue de dicho proceso de selección de perfiles. En el marco de este análisis, el militante de MORENA hizo hincapié en la reciente directriz emitida por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha marcado una línea clara para quienes buscan un puesto de elección popular. La instrucción presidencial es contundente: cualquier servidor público, ya sea legislador, secretario o director, que aspire a una candidatura local o federal, está obligado a presentar su licencia o separarse definitivamente de su cargo antes de iniciar cualquier labor proselitista. Vergel Pacheco calificó esta disposición como una medida ejemplar y necesaria para garantizar la transparencia, la equidad en la contienda y el estricto cumplimiento de los principios de austeridad republicana que han caracterizado al gobierno de la cuarta transformación. Según su visión, el ejercicio del poder público no debe ser un trampolín que otorgue ventajas competitivas indebidas a costa de los recursos y espacios del erario estatal o nacional. Finalmente, el integrante del partido guinda hizo un llamado enérgico a la coherencia ideológica de sus compañeros de filas, recordándoles los compromisos fundamentales que el movimiento ha asumido con la ciudadanía. Aludió directamente a los lineamientos que impiden la reelección indiscriminada y condenan el nepotismo, recordándoles que tales prácticas no tienen cabida en la agenda actual de la administración. Quien tenga intenciones reales de representar a la población debe estar dispuesto a asumir el costo personal y político de separarse de sus cargos, demostrando su vocación de servicio por encima de cualquier interés personal. Este mensaje no solo sirve como un recordatorio normativo, sino como una advertencia sobre la importancia de la integridad en la vida democrática del país. Por otro lado, temas de agenda estatal como la extinción del Fondo Ambiental Veracruzano por parte de la gestión de Cuitláhuac García y las movilizaciones en las oficinas de la Secretaría de Salud (SESVER) en Xalapa, continúan siendo puntos de interés público que requieren, al igual que los procesos electorales, una vigilancia ciudadana constante y una rendición de cuentas efectiva por parte de las autoridades competentes, garantizando así un entorno de justicia y transparencia para todos los veracruzanos





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