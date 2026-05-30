Morena acusa a gobernadora de Guanajuato de excluir a alcalde en felicitación oficial

La dirigencia estatal de Morena denunció que la gobernadora Libia Dennise omitió al presidente municipal de Valle de Santiago en una publicación de aniversario, usando una foto con un exalcalde del PAN, lo que consideran una burla y discriminación hacia los municipios gobernados por su partido. Exigen disculpa pública y trato equitativo.

La dirigencia estatal de Morena en Guanajuato ha expresado su fuerte descontento contra la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, acusándola de marginar al presidente municipal de Valle de Santiago, Israel Mosqueda, en una publicación oficial con motivo del 419 aniversario de la fundación de ese municipio.

En dicha publicación, la mandataria estatal felicitó a Valle de Santiago pero omitió mencionar al actual alcalde, y en su lugar incluyó una fotografía con el expresidente municipal Alejandro Alanís, quien pertenece al Partido Acción Nacional (PAN). Esta acción ha sido calificada por Morena como una burla y una muestra de desprecio hacia los municipios gobernados por su partido.

Adriana Guzmán, dirigente estatal de Morena, señaló que la gobernadora ha demostrado públicamente su diferencia con los municipios gobernados por Morena, al no reconocer a sus autoridades.

'Exigimos que dé una disculpa pública porque, así como hizo pública su felicitación con una foto que es una burla para nosotros, subió una fotografía con un exalcalde sabiendo que quien gobierna actualmente Valle de Santiago es Morena', declaró Guzmán. Además, recordó que la gobernadora nunca ha hecho una distinción de ese tipo con otros municipios y que incluso ha habido coordinación en algunos temas.

'En este caso, prácticamente la gobernadora ha demostrado públicamente su desprecio y su diferencia con los municipios que gobierna nuestro movimiento, Morena', añadió. La dirigente también se refirió a un video en el que la gobernadora apareció gritando '¡Fuera Morena!

', lo que consideró una muestra más de su actitud discriminatoria. 'Es una falta de respeto subir una publicación con el expresidente en vez de hacerlo con el presidente actual, quien estaba de manteles largos ayer en su municipio, Valle de Santiago', afirmó.

Asimismo, denunció que hay una clara distinción en el trato y los recursos hacia los 13 municipios gobernados por Morena en el estado. El alcalde Israel Mosqueda ya había declarado que no ha recibido apoyo por parte del Gobierno estatal, y la dirigente señaló que la gobernadora evita visitar esos municipios. Guzmán insistió en que la publicación del 28 de mayo fue una muestra evidente de la falta de respeto hacia el actual gobierno municipal.

'Fue una burla publicar fotografías con el expresidente', reiteró. La dirigente también recordó que la gobernadora, al asumir el cargo, visitó una comunidad de Valle de Santiago y que existen fotografías de esa visita que pudo haber utilizado sin necesidad de promover al exalcalde Alanís.

'Así lo entendemos nosotros; es una promoción del exalcalde Alejandro Alanís, prácticamente una carta de presentación', expresó. Además, la dirigente llamó a la gobernadora a gobernar para todas y todos los guanajuatenses, no solo para quienes votaron por ella.

'La responsabilidad que tiene va más allá de su partido político', señaló. Sostuvo que la falta de apoyo y recursos para los municipios gobernados por Morena afecta a miles de ciudadanos que no tienen la culpa de intereses personales o partidistas.

'Yo creo que debería considerar que todos los municipios gobernados por Morena tienen necesidades prioritarias y que es responsabilidad de una gobernadora atenderlas', dijo. Finalmente, Guzmán advirtió que los alcaldes de Morena seguirán exigiendo un trato equitativo.

'Que los recursos se distribuyan entre los municipios de manera equitativa, porque ella argumentó que la mitad del endeudamiento por 8 mil millones de pesos sería distribuida entre los 46 municipios y, hasta el momento, no hemos visto que sea de esa forma', concluyó. La dirigencia morenista reiteró su exigencia de una disculpa pública y de que se garantice la igualdad en la distribución de recursos a todos los municipios del estado, sin distinción partidista





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