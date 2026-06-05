Morena acusa a la ultraderecha internacional de desacreditar al Gobierno mexicano

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados expresó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y acusó a la ultraderecha internacional de desacreditar al Gobierno mexicano y al movimiento de la Cuarta Transformación.

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados expresó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y acusó la existencia de una estrategia de la ultraderecha internacional para desacreditar al Gobierno mexicano y al movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

El vocero de la bancada morenista en San Lázaro, Arturo Ávila, sostuvo que los recientes señalamientos de Estados Unidos contra integrantes del guinda y gobiernos emanados del movimiento forman parte de una campaña política impulsada desde el extranjero.

"Manifestamos nuestro absoluto respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la defensa de nuestra soberanía, de la patria y de los valores más importantes de nuestra nación", afirmó. El presidente Donald Trump aseguró que gobiernos de izquierda gozan de una alta popularidad, pero llevan a los países a la pobreza, la violencia y el crimen.

El legislador retomó la carta publicada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que cuestionó el cambio de postura del presidente de esa nación, Donald Trump, hacia nuestro país y advirtió sobre la influencia de asesores que, según dijo el exmandatario, buscan debilitar al Gobierno mexicano. El morenista rechazó que la intervención pública de López Obrador represente una disputa de liderazgo con la actual mandataria y aseguró que se trata de una contribución al debate público en defensa de la relación bilateral.

"No es una disputa de liderazgo. La Presidenta tiene todo el liderazgo y todo nuestro respaldo", sostuvo. En el mismo sentido, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sostuvo que en medio de una situación compleja con EU, "la Presidenta está en su papel. No tenía muchas opciones: o defendía la soberanía nacional o actuaba de manera dependiente y servil frente a gobiernos extranjeros.

Optó por la dignidad republicana". Monreal Ávila llamó a la unidad en torno a la titular del Ejecutivo federal al considerar que México enfrenta desafíos inéditos en su relación internacional y en el escenario político interno.

"Nunca un Gobierno de México había enfrentado retos de esta magnitud ni un clima de hostilidad como el actual. A la Presidenta le ha tocado responder en momentos difíciles y no la vamos a dejar sola", expresó el diputado.

Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, también hizo eco de la carta difundida por el expresidente y aseguró que las presiones provenientes de Estados Unidos forman parte de una estrategia para frenar el proyecto político de la Cuarta Transformación. Durante una conferencia de prensa, el legislador guinda consideró que el mensaje del exmandatario tabasqueño es "adecuado" y coincide con la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con relación a la defensa de la soberanía nacional frente a lo que calificó como intentos de injerencia extranjera.

"Nosotros celebramos, compartimos y estamos al 100 por ciento con nuestro expresidente López Obrador y con nuestra Presidenta, y al 200 por ciento con el pueblo de México", afirmó. Sandoval Flores sostuvo que nuestra nación atraviesa una coyuntura compleja debido a que el Gobierno federal impulsa un modelo orientado al bienestar social, mientras que en Estados Unidos --dijo-- prevalecen intereses de grupos económicos que buscan mantener influencia sobre América Latina.

Por separado, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, advirtió que México vive un momento de definiciones políticas.

"Hoy lo que está en juego es tener una patria con bienestar o el régimen de corrupción y privilegios que, ante su debacle electoral, busca que otros países decidan por el nuestro", afirmó. Además, sostuvo que existe una disyuntiva entre quienes defienden la soberanía nacional y quienes, dijo, pretenden favorecer intereses ajenos al país.

"Estos son tiempos de definiciones: se está con los defensores de la patria o con los traidores", expresó. A través de sus redes sociales, Montiel Reyes afirmó que el movimiento encabezado por López Obrador impulsó un cambio de régimen mediante la vía democrática y pacífica, demostrando que la corrupción puede combatirse cuando existe organización popular.

"Por la vía democrática y pacífica, con López Obrador iniciamos un cambio de régimen que demostró que la corrupción no es invencible cuando el pueblo se organiza", señaló en su mensaje. La lideresa morenista destacó que el exmandatario sentó las bases del Humanismo Mexicano y gobernó con honestidad, impulsando una política de redistribución de la riqueza en beneficio de los sectores más vulnerables.

Sostuvo que existe una disyuntiva entre quienes defienden la soberanía nacional y quienes pretenden favorecer intereses ajenos al país. Finalmente, retomó una de las frases destacadas de la carta de López Obrador al subrayar que "quien no quiere a su patria, no quiere a su madre"





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