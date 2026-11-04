Morena amplía denuncia contra Samuel García y Adrián de la Garza

Clara Luz Flores y Alejandro Murat presentaron ampliación de queja por desvío de recursos ante la FGR. Morena niega alianzas con el gobierno estatal.

La coordinadora de Morena en la Defensa de la Transformación en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, y el senador Alejandro Murat acudieron este miércoles a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Su objetivo fue ampliar las denuncias penales presentadas previamente contra el gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

La acción legal se fundamenta en la presunta comisión de delitos de desvío de recursos públicos. La dupla política buscó exponer ante la instancia federal los actos que consideran constitutivos de corrupción en la administración estatal y municipal de Monterrey. Este movimiento marca un escalón en la confrontación política vigente en la entidad norteña.

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Denuncias contra funcionarios de Nuevo León

Clara Luz Flores Carrales declaró a la salida de la Fiscalía que la visita tenía como propósito principal exigir cuentas claras sobre el manejo de los fondos públicos. La funcionaria de Morena afirmó que su partido está denunciando a funcionarios que considera corruptos. Reiteró que esta acción es necesaria debido a la situación actual en Nuevo León.

La coordinadora enfatizó que la presentación de la ampliación de denuncia es una respuesta directa a lo que considera un deterioro institucional. Manifestó que el objetivo es poner fin a la impunidad y garantizar que los recursos destinados al bienestar de la población no sean malversados. Considera que la transparencia es una exigencia insoslayable para la ciudadanía.

Negación de coalición con Samuel García

Ante los señalamientos de figuras del PRI en Nuevo León, incluida Lorena de la Garza, la coordinadora negó rotundamente que Morena actúe como apoyo del Movimiento Ciudadano. Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso, ha acusado a los legisladores de Morena de no votar contra las propuestas de Samuel García.

Clara Luz Flores Carrales argumentó que la propia presentación de estas denuncias legales demuestra la ausencia de cualquier coalición de facto con el gobierno estatal. Señaló que si existiera una alianza política con Samuel García, Morena no estaría realizando acciones judiciales en su contra. Defendió la autonomía y la postura crítica de su partido frente a la administración actual.

La funcionaria calificó la situación política como una competencia por la corrupción entre los gobernantes. Afirmó que tanto Samuel García como Adrián de la Garza parecen buscar ser los más innovadores en cómo robar recursos. Considera que estas administraciones no han representado el cambio prometido a la población nueva leonesa.

Crisis financiera y deuda estatal

Otro eje central de las críticas fue la grave situación financiera que enfrenta Nuevo León. Adrián de la Garza había señalado previamente que la entidad podría estar cerca de una quiebra debido a su deuda y compromisos económicos. Clara Luz Flores Carrales confirmó que el endeudamiento ha crecido significativamente bajo el actual gobierno.

La coordinadora sostuvo que las deudas acumuladas en gobiernos anteriores eran menores en comparación con las cifras actuales. Utilizó una expresión gráfica para destacar la diferencia, afirmando que el endeudamiento previo era insignificante frente a la situación actual. Considera que el crecimiento de la deuda es un indicador claro de la mala gestión pública.

Impacto en la población y siguientes pasos

La situación económica afecta directamente a las familias que enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y consultas médicas. También se menciona la incapacidad de muchas personas para cubrir sus necesidades económicas básicas o trasladarse a sus trabajos. Morena exige que los gobernantes defiendan a la población y garanticen el acceso a servicios esenciales.

Clara Luz Flores Carrales calificó a Samuel García como un gobernador de cero logros. Se refirió a Adrián de la Garza con el mote de "Adrián de la transa". Reiteró que los recursos públicos pertenecen a los habitantes de Nuevo León y esperan que la Fiscalía dé seguimiento a las pruebas presentadas.

La denuncia se tramitará ante la Fiscalía General de la República porque los actos involucran competencias federales. La Fiscalía estatal tiene atribuciones propias, pero la instancia federal tiene la capacidad de investigar delitos de mayor gravedad. Morena confía en que se aplique la justicia y se resuelva el caso.