Morena analiza periodo extraordinario en mayo para posponer elección judicial

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que se evalúa abrir un periodo extraordinario en mayo para reformar el Poder Judicial y posponer la elección judicial de 2027. Legisladores de Morena han presentado iniciativas para modificar los requisitos y procesos, mientras el INE advierte sobre la inviabilidad de celebrar ambas elecciones simultáneamente.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal , anunció que se está analizando la posibilidad de que el Congreso abra un periodo extraordinario en el mes de mayo para posponer la elección judicial .

Durante una conferencia de prensa, Monreal explicó que este tema sigue pendiente y que se evalúa convocar a un periodo extraordinario en mayo para revisar la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, aclaró que aún no hay un acuerdo definitivo ni una iniciativa concreta por parte del Ejecutivo, aunque sí existen propuestas presentadas por legisladores que deben ser dictaminadas.

Aún no se ha definido una fecha exacta para lograr esta reforma, que busca retrasar la elección judicial prevista para el 28 de abril de 2027. Monreal, quien también preside la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, recordó que, de acuerdo con la ley, cualquier reforma que implique cambiar la fecha de la elección judicial debe ser aprobada antes de que finalice el mes de mayo.

Esto se debe a que el 1 de junio comienza el proceso electoral de organización para las elecciones, y a partir de esa fecha ya no se permiten modificaciones en las reglas electorales. Por lo tanto, el Congreso tiene solo hasta mayo para celebrar un periodo extraordinario y alcanzar acuerdos sobre las modificaciones constitucionales o legales necesarias.

Además, Monreal destacó que varios legisladores de Morena, como el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, la diputada Olga Sánchez Cordero y el senador Javier Corral Jurado, han presentado iniciativas para reformar la elección judicial. Entre los cambios propuestos se incluyen la certificación judicial para los candidatos, la eliminación de promedios académicos específicos, ampliar a 10 años el mínimo de práctica profesional requerida en el ámbito jurídico y la eliminación de los comités de evaluación.

Estas medidas buscan fortalecer la legitimidad de los jueces y magistrados, así como del sistema judicial en general. Por otro lado, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, advirtió que es materialmente imposible llevar a cabo las elecciones judiciales al mismo tiempo que los comicios ordinarios. Taddei explicó que el INE ha estado analizando la posibilidad de posponer el proceso judicial y que buscará reunirse con legisladores para discutir este tema.

Señaló que la concurrencia de ambos procesos electorales sería complicada, ya que 17 entidades federativas estarán renovando sus gubernaturas, además de las 300 diputaciones federales y los procesos judiciales a nivel local y federal. La presidenta del INE destacó la necesidad de un enfoque técnico para evaluar los desafíos logísticos y operativos que implicaría celebrar ambas elecciones simultáneamente





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