Morena apoya iniciativa de Sheinbaum para creación de Comisión de Verificación de Candidaturas

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, ha respaldado la iniciativa de la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, para crear una comisión destinada a verificar las candidaturas de los morenes, con el objetivo de evitar posibles vinculaciones con la delincuencia organizada. Montiel ha rechazado la afiliación de partidos como la coalición Juntos Haremos Historia, con precedentes cuestionables que han llevado a acalorados debates entre los aspirantes a gobernador.

Morena respalda reforma de Sheinbaum para que el INE cree la Comisión de Verificación de Candidaturas. Ariadna Montiel, presidenta de Morena, afirmó que de aprobarse la iniciativa pedirá que todos los candidatos que surjan de su partido sean evaluados por dicha comisión. candidatos postulados por Morena sean evaluados por dicha comisión, siempre con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Este espaldarazo ocurre sólo unas horas después de que la titular del Ejecutivo federal anunció en su ‘Mañanera del Pueblo’ el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reforma a la Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027’.

Sheinbaum Pardo explicó que esta iniciativa surge en el contexto de la presunción de inocencia que marca la Constitución y destacó que se trata de un mecanismo que permitirá a los partidos políticos saber si una persona que se postula tiene o no algún antecedente, por lo que pueden o no tomarlo en cuenta para sus postulaciones. Sin embargo, de encontrarse algún posible riesgo, las instituciones del Estado mexicano presentarán denuncias.

Baja: la presidenta de Morena rechaza dar candidaturas al ‘Travieso’ Arce, Enrique Inzunza y a Saúl Monreal. No obstante, Montiel Reyes dejó en claro que el pugilista no debía ser aceptado por sus antecedentes, sus planteamientos políticos, pero también por su conducta.

Asimismo, adelantó que sería la quien determinará si procede o no su afiliación. Al respecto, precisó que se revisaría a todos los candidatos propuestos en Morena, toda vez que se busca el objetivo de ‘presentar a gente honesta con comprobada trayectoria. Y eso nos va a blindar ante cualquier circunstancia’





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Claudia Sheinbaum Comisión De Verificación De Candidaturas Presunción De Inocencia Presupuesto Electoral Tecnología

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Beatriz Mojica llama a Morena a cerrar filas con SheinbaumMojica detalló que es en defensa de la soberanía, los avances en materia social y el apoyo a comunidades vulnerables

Read more »

Morena no encubrirá a nadie, advierte MontielReitera combate a corrupción

Read more »

Flechas en Morena: figuraras del 'ala dura' critican estilo de liderazgo de SheinbaumLas figuras clave del 'ala dura' de Morena, encabezadas por Andy López Beltrán, Clara Brugada y Jesús Ramírez, mantenan una rebelión contra el estilo de mando de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusan de ejercir un liderazgo basado en el maltrato.

Read more »

Claudia Sheinbaum criticó a Maru Campos sobre 'impedir' marcha de MorenaSheinbaum criticó a Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, por 'impedir' la marcha de Morena. La Presidenta dijo que 'le tocaría a las instancias respectivas ver si hubo uso de recursos públicos' para tratar de evitar la marcha. Maru Campos rechazó ignorar la llamada de Sheinbaum y afirmó que 'la presidenta tiene mi celular' tras la polémica por agentes de la CIA en Chihuahua.

Read more »