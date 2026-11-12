Morena aprona donación de 3.6 hectáreas en Celaya para vivienda pese a rechazo del PAN

El Congreso Local de Celaya autoriza la cesión de 3.6 hectáreas para el programa Viviendas para el Bienestar, superando la oposición del PAN por inconsistencias documentales.

La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento de Celaya aprobó la donación de un predio municipal de 3.6 hectáreas para ejecutarse el programa Viviendas para el Bienestar. La decisión se tomó con la mayoría de los votos de los ediles que componen la fracción de Morena, el cual es el partido que actualmente gobierna el municipio guanajuatense. Este avance legislativo busca atender la necesidad de infraestructura habitacional en la zona, pero no estuvo exento de fuertes discusiones políticas y técnicas durante el proceso de votación.

Inconsistencias Documentales en el Expediente

La aprobación no se realizó sin oposiciones, ya que la fracción del PAN emitió votos en contra argumentando múltiples fallas jurídicas y técnicas en la documentación presentada. Carlos Ruiz León, quien se desempeña como coordinador de la bancada panista, dejó claro que su posición no constituye un rechazo al proyecto de vivienda ni a la cesión del terreno en sí. Según señaló Ruiz León, su partido objetó la falta de rigor institucional en el expediente que fue elaborado y entregado por la Tesorería Municipal para su revisión.

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Confusiones sobre la Entidad Beneficiaria

Los regidores del PAN denunciaron confusiones sustanciales respecto a la entidad federal que debe recibir la donación, lo cual genera incertidumbre jurídica sobre la validez del traspaso. Mientras que en ciertos apartados del documento se indica que la solicitud proviene de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en otras partes se establece que el predio debe entregarse a favor del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). Esta contradicción interna en los documentos oficiales fue señalada como un error grave que afecta la claridad de la operación administrativa.

Problemas con la Superficie y Solicitud Formal

Además de las confusiones institucionales, se detectaron anomalías en el desglose de las superficies que conforman el polígono total de 36 mil 143 metros cuadrados del inmueble. El terreno estaba dividido originalmente en dos predios distintos: uno destinado a ser donado a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y el segundo reservado para la SEDATU. Asimismo, se acusó la ausencia de una solicitud formal y directa firmada por la dependencia federal correspondiente, lo que dificultaba la validación legal del acto.

Destino Habitacional y Próximos Pasos

El proyecto aprobado contempla la construcción de vivienda social dirigida específicamente a familias de bajos ingresos que perciben hasta dos salarios mínimos y que no cuentan con derechohabiencia en otros sistemas habitacionales nacionales. Tras la aprobación en la Comisión de Hacienda, el dictamen será llevado al pleno durante la sesión del Ayuntamiento prevista para el próximo viernes para su discusión final y posible ratificación. Los regidores panistas indicaron que analizarán su postura nuevamente antes de dicha sesión, dejando abierta la posibilidad de respaldar la iniciativa si la administración municipal subsana todas las inconsistencias y presenta la documentación jurídica de manera correcta y transparente.