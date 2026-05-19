Morena: Ariadna Montiel rechaza nepotismo y nepotismo en gobiernos morenistas, y no permitirá que haya una narrativa política contra su movimiento

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó que exista preocupación en el partido por posibles declaraciones del general retirado Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes se entregaron a las autoridades de Estados Unidos. También rechazó que haya una narrativa política contra su movimiento y no permitirá candidaturas ligadas al nepotismo rumbo a las elecciones de 2027.

La presidenta de Morena rechazó también que exista preocupación en el partido por posibles declaraciones del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, quienes se entregaron el pasado fin de semana a las autoridades de Estados Unidos.

La presidenta del partido Ariadna Montiel indicó que respaldan las investigaciones realizadas por la FGR contra Rocha Moya. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el partido no permitirá candidaturas ligadas al nepotismo rumbo a las elecciones de 2027 y afirmó que no se encubrirán actos de corrupción en gobiernos morenistas.

Durante conferencia de prensa, la dirigente nacional del partido oficialista aseguró que se mantendrán filtros internos para evitar la llegada de perfiles con antecedentes polémicos o cuestionamientos públicos, incluso cuando sean impulsados por partidos aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

"Vamos a presentar a gente honesta, de comprobada trayectoria", sostuvo, y precisó que la coalición operará bajo revisiones previas en la mesa política encabezada por la secretaria de Gobernación y presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández. También lanzó un mensaje sobre los casos de familiares de gobernadores o funcionarios que busquen sucederlos en el cargo. Sin mencionar únicamente un estado en específico, advirtió que Morena no permitirá "transmitir el poder" entre familiares.

"En Morena no va a pasar", afirmó ante la pregunta sobre las aspiraciones del senador Saúl Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal, de contender por la entidad en los próximos comicios. La dirigente aseguró que dialogará con el legislador para mantener la unidad interna, aunque insistió en que el movimiento no reproducirá prácticas que, dijo, fueron características del PRI.

Respecto a las investigaciones relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el congelamiento de cuentas confirmado por el gobierno federal, Montiel sostuvo que Morena no encubrirá a nadie y respaldará las indagatorias de la Fiscalía General de la República.

"No vamos a encubrir a nadie, pero tampoco permitir que haya una narrativa política contra nuestro movimiento", declaró.

Sobre las versiones impulsadas desde la dirigencia estatal de Morena en Sinaloa, de una eventual postulación del senador Enrique Inzunza para la gubernatura, aclaró que esa decisión corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional de Elecciones y, en su caso, a la mesa de coalición. Mientras que, por otra parte, Montiel acusó al gobierno de Maru Campos de utilizar personal del DIF estatal y recursos públicos para intentar boicotear la movilización de Morena realizada el pasado fin de semana en Chihuahua





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