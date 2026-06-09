Morena califica como campaña de desprestigio las críticas a obras de la CDMX; oposición pide auditorías

El legislador Ángel Tamariz, de Morena, defendió las obras de la Ciudad de México, como la Calzada Flotante, y aseguró que las críticas de la oposición son una campaña sin propuestas. Presentó un listado de inversiones en transporte, movilidad, infraestructura urbana y equipamiento social, destacando que la ciudad ya estaba preparada antes del Mundial 2026.

El diputado Ángel Tamariz , de Morena , afirmó que las críticas de la oposición a las obras de la Ciudad de México, como la Calzada Flotante de Tlalpan, forman parte de una campaña sistemática de desprestigio sin propuestas concretas.

Señaló que la inversión, superior a 16 mil millones de pesos, no está pensada para el Mundial 2026 sino para los habitantes, y que la ciudad ya estaba preparada antes del evento. Citó encuestas que indican que la mayoría de los capitalinos confía en la preparación de la ciudad y percibe beneficios del torneo.

El legislador detalló numerosas obras en transporte, movilidad e infraestructura urbana, entre ellas: la modernización del Tren Ligero; las nuevas líneas 4, 5 y 6 de Cablebús, con una inversión total de 5.500 millones de pesos; la Línea 11 de Trolebús (Chalco-Santa Marta) y la ampliada Línea 10 de Trolebús Elevado; la incorporación de 50 autobuses eléctricos a la RTP; 79 kilómetros de ciclovías en Calzada de Tlalpan; la modernización de CETRAM; el Paseo Elevado de Tlalpan con 2 mil millones de pesos; el Programa Ciudad Iluminada (59 caminos intervenidos, 171 km, más de 22 mil luminarias y 4.275 murales); el Programa Comunidad Iluminada y Segura (42.443 luminarias en 2.375 calles); el reencarpetado de 250 kilómetros de vialidades; el puente peatonal entre CETRAM Huipulco y el Estadio Azteca; y el plan de mejora urbana en San Antonio y Calzada de Tlalpan.

En equipamiento social, destacó la rehabilitación de 500 escuelas, más de 500 canchas en todas las alcaldías y 16 nuevas Utopías con inversión de 3 mil millones de pesos. Tamariz concluyó que, a diferencia de la oposición, Morena muestra una ciudad transformada, con infraestructura y barrios mejorados, lista para recibir al mundo





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