Morena de Guanajuato rechaza petición de 33 mil 412 millones de pesos para el Presupuesto 2027

Los nueve diputados morenos de Guanajuato decidieron no firmar la solicitud de 33 mil 412 millones de pesos que buscaba mayor financiamiento federal para el estado en 2027, señalando divergencias partidistas y la responsabilidad compartida de los recursos.

El 10 de noviembre, los diputados federales de Morena que representan a Guanajuato opted out de firmar la petición de 33 mil 412 millones de pesos dirigida a incrementar la inversión federal en el estado para el Presupuesto de Egresos 2027. El documento, presentado por el priista Luis Gerardo Sánchez, buscaba destinar los montos solicitados a salud, agua potable, infraestructura hidráulica, carreteras y turismo.

Propuesta y alcance

El priista Luis Gerardo Sánchez, al presentar la propuesta en tribuna, convocó a sus colegas de Morena a unir fuerzas, dejando de lado diferencias partidistas. Según su intervención, el objetivo era asegurar recursos adicionales para los 46 municipios que cubre su distrito y el noreste de Guanajuato. Se estableció que los fondos se perfilarían entre servicios de salud, abastecimiento de agua, recambios de caminos y desarrollo turístico.

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La petición fue enviada a Raúl Bolaños‑Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sea analizada dentro del paquete económico 2027. El priista recomendó que la defensa de mayores recursos se convirtiera en una responsabilidad compartida, independientemente de la afiliación política.

Decisión de los diputados morenos

A pesar de la urgencia de la petición, los nueve diputados morenos de Guanajuato abstuvieron de firmarla. Nadie de la bancada aportó su firma, lo que evidencia la postura de inclusive algunos sectores del partido que se mostraban descontentos con la petición. Si bien la ausencia de Fernando Torres Graciano fue debida a que ya no se encontraba en la Cámara, su firma no fue el motivo de la afrenta política.

Al no contar con la firma de Morenas, el documento fue considerado incompleto y no fue enviado a la Comisión de Presupuesto para su análisis. La decisión refleja la fuerte polarización entre la bancada Morena y el gobierno federal liderado por Claudia Sheinbaum, quien propuso el esquema original de recursos para Guanajuato.

Impacto y futuro

El rechazo de la petición genera incertidumbre sobre el nivel de financiamiento que recibirá Guanajuato en el año fiscal 2027. Con un ingreso federalizado de 17 mil 92 pesos por habitante, el estado presenta un rezago del 24,07% respecto al promedio nacional, que asciende a 22 mil 510 pesos. Si se multiplicara esta diferencia por los 6 millones 166 mil 934 habitantes, el déficit acordaría millones de pesos que la propuesta hubiese buscado cubrir.

La ausencia de consenso entre gobernadores, diputados y el partido federal incrementa la presión sobre la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Presupuesto, que deben decidir la asignación final de recursos bajo la jurisdicción del presidente y la Mesa Directiva.

Los próximos pasos incluyen la reexamen de la solicitud por la Comisión de Presupuesto y la eventual convocatoria de un debate abierto en la Cámara de Diputados para evaluar alternativas de financiación que cumplan con los intereses de todas las entidades federativas.