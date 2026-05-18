Morena: en caída libre, escándalos de corrupción y cuestionamientos a la gobernadora

Morena, el partido político liderado por Beatriz Sheinbaum, está experimentando problemas en las encuestas y está en caída libre. Cada vez menos personas te animan a votar por el partido. Algunos de estos problemas pueden estar relacionados con escándalos de corrupción, como los constantes escándalos de Rubén Rocha Moya, que afectan negativamente su imagen. Además, también está involucrada en polémicas relacionadas con la actuación de la gobernadora Maru Campos en Chihuahua.

Morena arrastra una mala racha. Va en caída libre . La marca poderosa, luce mermada. Pierde brillo.

No hay encuesta que no muestre una baja en su intención de voto. La caída en las preferencias electorales salpica la aprobación de la presidenta Sheinbaum. Sí, los constantes escándalos de corrupción pasan factura, pero el mayor golpe es el relacionado con Rubén Rocha Moya. En medio de las crisis, otra mala decisión: Morena se sacó de la manga una protesta en Chihuahua contra la gobernadora Maru Campos.

Le quieren hacer juicio político y destituirla por perseguir criminales y destruir narcolaboratorios. Pero le salió el tiro por la culata. Trasladaron en camiones a simpatizantes de otros estados. Los videos del acarreo se viralizaron.

También la recepción hostil que tuvieron en el aeropuerto Ariadna Montiel y Andy López Beltrán, que fueron recibidos con gritos e insultos. La movilización, como todo lo que hacen últimamente, resultó contraproducente y evidenció el doble rasero: todo el aparato contra la gobernadora; toda la protección a Rocha. Morena se hunde en el fajo de la corrupción.

Y amenaza con arrastrar a la presidenta, que está en una encrucijada: salva a su partido y los narcopolíticos que lo tripulan, o salva a su gobierno. -Off the record Ojo con lo que sucede en Yucatán. El caso del relleno sanitario de Kanasín se ha convertido en ejemplo de cómo algo simple, puede enredarse hasta complicarse en exceso. Un simple trámite técnico está quedando atrapado entre decisiones políticas, presiones internas y posibles actos de corrupción.





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Morena Caída Libre Constantes Escándalos De Corrupción Rubén Rocha Moya Scandalous Governor Maru Campos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sheinbaum y Trump celebran conversación “cordial y excelente”Entablan decimocuarta llamada

Read more »

Reafirman Sheinbaum y Trump relación bilateral en seguridad y comercioAcuerdan visita de colaboradores del republicano “en fecha próxima”,

Read more »

Claudia Sheinbaum and Donald Trump agree on a meeting with US collaborators in MexicoThe President of Mexico, Claudia Sheinbaum, announced a call with US President Donald Trump after weeks of tension over security and trade. They agreed to have a new meeting with some of his collaborators, who will visit Mexico in the near future.

Read more »

Senadores de Morena responsabilizan a Maru Campos y piden ejercer derecho a libre manifestaciónMorena senators blame Maru Campos for actions that could endanger march attendees and call for exercising the right to free assembly. They also denounce receiving abuse at the Chihuahua airport and blocking highways.

Read more »