Morena en el ojo de la tormenta por apoyos económicos y lujosas prestaciones a sus diputados

Revelaciones sobre la distribución de recursos a legisladores de Morena, incluyendo apoyos económicos, entrega de MacBooks Air y aumentos salariales, generan controversia y cuestionamientos sobre la transparencia y el uso del presupuesto público.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados ha estado en el centro de la atención pública debido a una serie de acciones que han generado controversia en torno al uso de recursos públicos y los beneficios otorgados a sus legisladores.

Recientemente, se reveló que la bancada guinda distribuyó un total de 2.5 millones de pesos entre sus 253 integrantes, otorgando a cada uno un apoyo económico de 10 mil pesos a través de tarjetas de la marca Broxel, un beneficio adicional a las asignaciones y prerrogativas ya establecidas. Esta no es la primera vez que se realiza esta práctica, ya que en diciembre de 2025 se entregó un apoyo similar.

El recurso proviene de los ahorros generados por el plan de austeridad implementado por la Cámara de Diputados. Es importante destacar que estos fondos no están sujetos a comprobación de gasto, ya que se destinan a “gastos de gestión”, “viáticos no previsibles” y “apoyos comunitarios directos” en los distritos que representan los legisladores. Esta falta de transparencia en el uso de los recursos ha levantado críticas y cuestionamientos sobre la rendición de cuentas.

Además de este apoyo económico, los diputados de Morena también recibieron el pago adelantado de sus prerrogativas correspondientes al mes de abril. Sin embargo, la controversia no termina ahí.

En el contexto de las elecciones en Coahuila, donde se renovará el Congreso estatal el 7 de junio, se reveló que 65 diputados federales de Morena fueron enviados a la entidad para realizar un “brigadeo casa por casa” con el objetivo de invitar a la población afín al partido a inscribirse como representantes generales. Como parte de esta estrategia, cada legislador recibió una mochila con los logos de Morena y sus iniciales, que contenía una MacBook Air de 256 gigas.

El costo total de estas computadoras, considerando que se entregaron 253, ronda los 70 millones de pesos. Esta entrega de equipos electrónicos, sumada al apoyo económico y el pago adelantado de prerrogativas, ha generado un debate sobre la priorización de recursos y la equidad en el uso del presupuesto público.

La situación se agrava si se considera que, en 2026, los diputados federales aprobaron un aumento de casi 9% a su sueldo total, que ahora asciende a 1 millón 307 mil pesos netos anuales, lo que representa un incremento de 113 mil 739 pesos en comparación con 2025. Aunque inicialmente se negó un aumento en el salario y prestaciones, los incrementos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.

El sueldo base anual aumentó en 62 mil 408 pesos, lo que equivale a un incremento mensual de 5 mil 200 pesos. Además, otras prestaciones también se incrementaron. Estas acciones contrastan con intentos anteriores de homologar los sueldos de diputados y senadores, buscando reducir los salarios de los senadores para equipararlos a los de los diputados, una iniciativa que fue interpretada como un aumento para los diputados.

La combinación de estos factores ha generado una percepción de privilegio y falta de sensibilidad hacia las necesidades de la población, alimentando la desconfianza en las instituciones y en la clase política





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