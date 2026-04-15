Morena en la encrucijada: conflictos internos, alianzas en riesgo y la mira en 2027

Morena enfrenta un momento crítico con tensiones internas, desafíos con sus aliados y la mirada puesta en las elecciones de 2027. La gestión de ambiciones, la definición de candidaturas y la consolidación de alianzas son cruciales para el partido en el poder.

Aunque parezca un lugar común, Morena atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia de cara a las elecciones de 2027. Conflictos internos por doquier, rumores de ajustes en la dirigencia y la amenaza de sus aliados -PT y PVEM- de romper alianzas en algunos estados. Esta es la narrativa que acompaña al partido, aunque nada sea casualidad.

El ciclo del poder les ha pasado factura: hay más líderes que seguidores. Los cargos en juego no son suficientes para la cantidad de morenistas, grupos locales y aliados que demandan candidaturas. Algunos se aferran a su 'derecho de piso', otros a su cercanía con Andrés Manuel, algunos reclaman alternancia, y los socios -que ya se sienten mayores de edad- coquetean con la idea de ir por su cuenta… aunque en el fondo saben que solos tienen menos peso.

De cualquier manera, Morena busca la cuadratura del círculo para dejar todo resuelto antes del Mundial de Fútbol 2026. Primero revelará los nombres de los precandidatos a las 17 gubernaturas, no sin antes conciliar intereses regionales. Luego definirá en qué estados competirá con el PT y el PVEM y en cuáles, directamente, los dejará a un lado. Después vendrá lo que realmente desata guerras: las listas para diputaciones federales, y más adelante el reparto detallado de más de dos mil alcaldías y congresos locales.

Públicamente, la cúpula de Morena y Palacio Nacional minimizan las quejas de los aliados porque entienden el juego: alzan la voz para exigir más espacios y aumentar el costo de su respaldo. En el PVEM, Morena identifica a Arturo Escobar y a Jorge Emilio González, el “Niño Verde”, como los que presionan y amenazan; mientras que Manuel Velasco juega al conciliador. Así, uno presiona, otro sonríe, y todos cobran. Con el PT la situación es similar. Con Alberto Anaya al frente, el oficialismo ya les ha tomado la medida: prebendas electorales aquí y presupuesto para proyectos educativos allá -como los de Anaya y su familia en Nuevo León-, y asunto “resuelto”. En esta política de alianzas nadie se va con las manos vacías… siempre y cuando no rompa el trato.

Donde Morena tendrá que lidiar con más dificultad es en las entidades donde, por sí solo, cree tener el triunfo asegurado -Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, por mencionar algunos-, porque ahí la lucha no es contra la oposición: es entre los propios. Y, para colmo, otra bomba interna: los rumores sobre un posible reemplazo de Luisa María Alcalde, un ruido que no necesitan cuando ya tienen otros frentes abiertos.

En resumen: Morena puede ganar elecciones, pero su verdadera prueba será gobernar su ambición. Y en 2027, más que la oposición, lo que puede interponerse en su camino es el exceso de aspirantes, el apetito de los aliados y la tentación de creer que el poder alcanza para todos. El PVEM busca distanciarse de Morena en San Luis Potosí, y el PT pretende hacer lo mismo en Baja California Sur, con Christian Agúndez, presidente municipal de Los Cabos, y en Zacatecas, con la senadora Geovanna Bañuelos. En ambos lugares, el rival a vencer es, sin duda, Morena, partido que podría ganar incluso en solitario, con el diputado Ulises Mejía como prospecto en Zacatecas y Manuel Cota en BCS. Esto sugiere que es casi imposible que el PT obtenga una victoria por su cuenta.

A pesar de que el PAN mantiene una ventaja en Querétaro, los rumores sobre la renuncia de Santiago Nieto a la titularidad del IMPI, para buscar la gubernatura, generaron tal nerviosismo que los azules le aplican marcaje personal: monitorean cada visita a la entidad, esperando encontrarle en alguna equivocación. Lo cierto es que Nieto podría convertirse en uno de los primeros funcionarios de alto rango en tomarle la palabra a la presidenta Sheinbaum y renunciar al IMPI para lanzarse como precandidato de Morena.

Y como dice el filósofo… 'Entre Morena y sus aliados, hay más jefes que apaches… y menos candidaturas que ambiciones'





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