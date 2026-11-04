Morena entrega monederos a diputados y enfrenta disputas internas en Senado

El Grupo Parlamentario de Morena confirma la distribución de recursos electrónicos a sus legisladores federales mientras surgen tensiones por designaciones senatoriales.

El coordinador administrativo del Grupo Parlamentario de Morena, Faruk Miguel Take, confirmó que cada uno de los legisladores de su bancada recibió tres monederos electrónicos. Esta entrega de recursos fue validada como legal por el propio funcionario durante una reciente comparecencia informativa. La medida responde a protocolos internos para facilitar las transacciones administrativas de los diputados federales.

Disputas por el control de comisiones senatoriales

La senadora Blanca Elizabeth Fiesco Díaz asumió la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales tras ser designada suplente de Laura Itzel Castillo. Esta reestructuración generó malestar significativo dentro del grupo parlamentario, especialmente entre los miembros vinculados al grupo Tabasco. Óscar Cantón Zetina, quien ostenta el cargo de vicecoordinador de la bancada en el Senado, expresó su descontento ante la pérdida de la presidencia de dicha comisión legislativa.

Also read Proponen en Senado permiso laboral para cuidar mascotas

Origen de las tensiones con el grupo Tabasco

La molestia de Óscar Cantón Zetina radica en precedentes recientes donde la vicecoordinación del grupo parlamentario se combinaba con la presidencia de alguna comisión. Este tipo de acumulación de cargos otorga beneficios políticos y operativos que ahora se ven afectados por la nueva distribución de funciones. Los senadores morenistas interpretan este movimiento como un golpe estratégico diseñado para debilitar al grupo Tabasco, entidad política que llegó al Senado de la República bajo la influencia directa de Adán Augusto López.

Campaña anticipada y licencias electorales

Faruk Miguel Take enfrenta críticas por realizar actividades de campaña adelantada en Coyoacán mientras ejerce sus funciones en la Cámara de Diputados. Se ha reportado que el político está pintando bardas y entregando lonas publicitarias en la demarcación territorial capitalina. Otras figuras de Morena que aspiran a la alcaldía de Coyoacán cuestionan esta conducta, especialmente considerando que algunos competidores han sido instados a solicitar licencia si desean participar en la elección de 2027.

Trámite de nacionalidad española detenido

Las autoridades españolas informaron que el proceso de solicitud de nacionalidad presentado por Beatriz Gutiérrez Müller continúa detenido. El expediente, ingresado el 30 de abril de 2025 ante el Consulado General de España en México, presenta dificultades documentales no resueltas. Una nota adhesiva manuscrita indica obstáculos para obtener uno de los requisitos exigidos a la solicitante, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Estrategia federal contra el uso de pantallas

La presidenta Claudia Sheinbaum lideró una jornada de lectura exclusiva con estudiantes de primarias y secundarias sin presencia de medios de comunicación. El gobierno federal planea expandir esta iniciativa la próxima semana con consejos sobre alimentación, ejercicio, sueño y cuidado de la vista. Esta estrategia busca fomentar el hábito lector entre niñas, niños y adolescentes como alternativa al uso excesivo de dispositivos móviles.