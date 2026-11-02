Morena exige investigación de corrupción pasada y presente en INE

Morena solicita ampliar la investigación de corrupción en el INE para incluir irregularidades del pasado y responsabilidades de funcionarios anteriores.

El partido Morena ha solicitado formalmente a las autoridades competentes que investiguen a fondo las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos dentro del Instituto Nacional Electoral ( INE). Esta petición busca ampliar el alcance de los procesos de rendición de cuentas más allá de la gestión actual de Guadalupe Taddei, abarcando también las prácticas administrativas de años anteriores.

Ampliación de la investigación a periodos anteriores

En un comunicado difundido el domingo, Morena subrayó la necesidad de que la investigación no se limite a la situación actual, sino que examine las supuestas irregularidades detectadas históricamente en las contrataciones del INE y de los organismos públicos locales electorales (OPLES). El objetivo es establecer con claridad desde cuándo ciertos funcionarios y proveedores han participado en estos procesos y quiénes se han beneficiado de ellas.

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El partido también insistió en que no se deben dejar en el olvido las responsabilidades de ex servidores públicos que hayan podido incidir en estas prácticas. Recordaron que desde la época del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), los órganos de control ya habían documentado observaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos que merecen una revisión profunda.

Antecedentes de contratos cuestionados y montos millonarios

Morena mencionó específicamente un contrato celebrado en 2015 durante la presidencia del IFE para el arrendamiento de vehículos con la empresa Jet Van. Este acuerdo, por un monto cercano a mil millones de pesos, fue cuestionado por la entonces Contraloría. El partido exigió toda la verdad y sanciones sin encubrimientos ni excepciones, asegurando que no defenderán a nadie que haya incurrido en corrupción.

El pasado viernes, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que el órgano inició una investigación de oficio. Esta investigación se centra en presuntas irregularidades en contrataciones realizadas entre 2014 y 2026, concentradas principalmente en dos grupos empresariales vinculados a organismos electorales locales.

Revelaciones sobre colusión y conflictos de interés

Durante la presentación de la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, Hernández aseguró que revisará las prácticas que pudieron haber limitado la participación de otras empresas. Por separado, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente, informó que cinco empresas vinculadas entre sí obtuvieron contratos locales por un total significativo de recursos.

Las empresas identificadas son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. Según el OIC, estas compañías comparten socios o representantes legales y habrían simulado competencia en las contrataciones de material electoral. Carvente describió el escenario como una colusión o simulación donde empresas únicas actúan como competidoras para inflar los precios.

Cifras detalladas y procedimientos administrativos en curso

Los montos detallados por el órgano aclarador señalan que las operaciones corresponden a valores de contratos identificados, no necesariamente a un daño patrimonial ya comprobado. Las cifras indican 1 mil 72.88 millones de pesos para Cajas Graf, 815.96 millones para Formas Finas y Materiales, 278.72 millones para Corporativo ZEG, 208.40 millones para Comercializadora JVLY, y 85.12 millones para Seriplast de México.

Actualmente, varias de estas empresas enfrentan procedimientos por presuntas faltas administrativas graves. En total, son 18 los procedimientos relacionados con estos hechos. Algunos casos incluyen funcionarios que eran socios de una empresa y participaron en su contratación, o personas vinculadas a proveedores que ingresaron al INE y solicitaron contrataciones a su favor.