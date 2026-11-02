Morena exige investigación profunda del INE en Veracruz por transparencia

El diputado Esteban Bautista denuncia irregularidades en el INE, cita 1000 millones en contratos cuestionados y exige rendición de cuentas a proveedores y autoridades.

En la ciudad de Veracruz, la demanda de transparencia y rendición de cuentas se ha intensificado tras las recientes revelaciones sobre la gestión del Instituto Nacional Electoral ( INE). El diputado Esteban Bautista Hernández, quien ocupa el cargo de presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado y lidera la bancada de Morena, ha declarado firmemente que se debe aplicar todo el peso de la ley a este caso. Su postura no se limita a la remoción inmediata de los funcionarios involucrados, sino que insta a una investigación exhaustiva que abarque tanto los antecedentes históricos como las circunstancias actuales de la organización electoral.

Demandas de justicia y transparencia en el organismo electoral

La intervención del legislador establece claramente que la acción judicial debe ser integral y no superficial. Bautista Hernández enfatiza que la sociedad exige que las autoridades actúen conforme a lo mandata el pueblo, priorizando la apertura total de la información pública. La exigencia central es que la investigación no solo identifique a los culpables directos, sino que también establezca las responsabilidades derivadas de prácticas anteriores que han generado desconfianza en la ciudadanía. Este enfoque busca garantizar que la justicia se aplique a quien resulte responsable, manteniendo un estricto apego a la legalidad vigente.

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Crítica a la oposición y mecanismos de selección del INE

El presidente de la Junta de Coordinación Política calificó como "carroñería" las acciones recientes de la oposición, las cuales han tratado de vincular directamente a la exconsejera Guadalupe Taddei con el partido Morena. Para desmontar esta narrativa, Bautista Hernández recordó que la llegada de Taddei al INE se realizó mediante insaculación, un proceso legal previsto por la Cámara de Diputados cuando no se alcanza una mayoría calificada en las votaciones. Aunque aclaró que la justicia debe llegar a todos los implicados, incluso al empresario José Alfredo Hernández Casillas si se determina su responsabilidad, su crítica se centró en la hipocresía política de los adversarios.

Contrastes con gestiones anteriores y casos de sobreprecio

Bautista Hernández destacó que, bajo el liderazgo de la presidenta Cludia Sheinbaum, las decisiones actuales se basan en el sentir del pueblo, a diferencia de épocas pasadas donde las cúpulas repartían recursos y cubrían irregularidades. Para ilustrar este punto, mencionó específicamente el caso durante la gestión de Lorenzo Córdova, donde se contrató a la empresa Jet Van para rentar vehículos por un monto de mil millones de pesos. Este costo fue considerado muy elevado y detectado por la ciudadanía, quienes presentaron demandas al respecto, aunque en ese entonces no se registraron consecuencias legales significativas para los responsables.

Exigencia de esclarecimiento total de proveedores y contratos

Finalmente, el diputado manifestó su total coincidencia con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena al exigir que el caso del INE se esclarezca por completo. Es crucial que se haga pública la identidad de los proveedores del INE, desde cuándo han participado en licitaciones y quién autorizó los contratos firmados. Bautista recordó que anteriormente, cuando se exigía transparencia sobre el gasto del Instituto, se calificaba tal demanda como un ataque a la democracia, evitando que las autoridades dieran la cara por sus actos. Ahora, la prioridad es garantizar la autonomía del organismo electoral sin caer en la impunidad.