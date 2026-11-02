Morena exige investigación profunda del INE y denuncia corrupción en contratos

Morena solicita escrutinio serio sobre irregulares gastos del INE, cita contratos cuestionados y la renuncia de Taddei.

El partido Morena exigió una investigación profunda sobre las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Instituto Nacional Electoral ( INE). Este requerimiento se produce tras la renuncia de Guadalupe Taddei, quien enfrentó señalamientos de presunta corrupción en contratos. El movimiento advirtió que la salida de funcionarios no debe significar el cierre de las indagatorias necesarias.

Exigencia de transparencia en el INE

A través de un comunicado oficial, el partido sostuvo que los recursos destinados a garantizar la democracia pertenecen al pueblo. Afirmó que dichos fondos deben administrarse con total transparencia, honestidad y rendición de cuentas. Más allá de la renuncia, se planteó la necesidad de esclarecer quién autorizó los contratos cuestionados.

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Asimismo, buscó saber qué empresas participaron en las contrataciones y desde cuándo mantienen relaciones con el organismo. El grupo político indaga si existieron beneficios particulares para alguna de las partes involucradas. Considera que la justicia debe ser imparcial y exhaustiva en este proceso.

Deslinde de responsabilidad y antecedentes

Morena se deslindó de la designación de Taddei como consejera presidenta del INE. Recordó su trayectoria, destacando cuando presidió el organismo electoral de Sonora. Señaló que llegó a la titularidad del INE en 2023 mediante el proceso de insaculación.

Este ascenso ocurrió luego de que la Cámara de Diputados no alcanzara la mayoría calificada para designarla. El partido guinda subrayó que las investigaciones deben abarcar los señalamientos actuales y antecedentes de posibles irregularidades. No deben limitarse únicamente a las personas que actualmente ocupan cargos públicos en el organismo.

También recordó sus denuncias sobre el proceso electoral de 2006 y la presunta compra masiva de votos en 2012. Consideró que estos episodios forman parte de una serie de agravios contra la voluntad popular. Para el movimiento, ignorar estos antecedentes permitiría impunidad en casos futuros.

Rechazo a la autonomía como escudo

Morena rechazó que cuestionar los gastos y privilegios del INE representara un ataque a su autonomía. Sostuvo que la independencia institucional debe garantizarse sin convertirse en un obstáculo para la fiscalización. La rendición de cuentas es fundamental para mantener la confianza ciudadana en las elecciones.

El partido pidió que las investigaciones se desarrollen sin encubrimientos ni excepciones de ningún tipo. Afirmó que, de acreditarse responsabilidades, se deben aplicar las sanciones correspondientes según la ley. La transparencia es la base para legitimar los resultados electorales.

Precedentes de controversias financieras

Asimismo, recordó que Lorenzo Córdova, exconsjero presidente del órgano electoral, recibió señalamientos por un contrato de mil millones de pesos para la renta de vehículos. En 2015, durante su presidencia en el Consejo General del INE, se contrató a la empresa Jet Van para el arrendamiento de vehículos.

El monto de esta operación fue cercano a los mil millones de pesos. Su costo fue cuestionado por la propia Contraloría en su momento. Morena utiliza este precedente para insistir en la necesidad de una auditoría completa y honesta de los recursos públicos actuales.