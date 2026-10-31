Morena exige prisión para Guadalupe Taddei por contrataciones del INE

Alfonso Ramírez Cuéllar exigió prisión para Guadalupe Taddei por presuntas irregularidades en contrataciones del INE durante su gestión.

El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió que Guadalupe Taddei sea sancionada con prisión, además de las faltas administrativas que correspondan, por las presuntas irregularidades cometidas en las contrataciones cuando estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral ( INE). La demanda se planteó durante la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del contralor del INE, Víctor Hugo Carvente.

En su posicionamiento, el morenista dio un mensaje enfático contra la exconsejera presidenta. Sostuvo que a la señora Guadalupe Taddei deben fincársele responsabilidades administrativas y también responsabilidades penales. Añadió que se abrirá un maxiproceso porque, según dijo, el país necesita abrir un maxiproceso.

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Exigencias de prisión y responsabilidades penales

El consejero del INE, Arturo Castillo, señaló el pasado 29 de octubre que la Fiscalía General de la República (FGR) debe mantener abiertas las indagatorias sobre las irregularidades registradas en el instituto. Asimismo, exigió a la FGR iniciar una investigación de oficio e intervenir con inmediatez en el aseguramiento de los bienes y cuentas de los grupos empresariales que fueron proveedores del instituto.

Castillo también reclamó que el anterior titular del Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quedaron a deber información más clara. Argumentó que la presencia de este cártel, de este sistema de coyotaje electoral, empezó a fraguarse hace muchos años y nadie debe ser su exculpado.

Otra demanda en el mismo sentido fue planteada por la emecista Iraís Reyes, quien además de responsabilizar a Morena del nombramiento de Taddei al frente del INE en 2023, cuestionó si ya se presentó una denuncia contra la exconsejera y sus cercanos por presunta corrupción. Expresó que no se busca solo una sanción con responsabilidad administrativa, sino que cumplan, y que como millones de mexicanos tienen que cumplir con la justicia y terminar en prisión. Pidió conocer el estatus de esas investigaciones.

Auditoría del INE y presunta red de colusión

El contralor del INE dijo que también se está auditando la administración anterior a la de Guadalupe Taddei. Al inicio de la comparecencia, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Herrera Borunda, del PVEM, advirtió que la rendición de cuentas no se tratará de una cacería de brujas, pero tampoco del simple cumplimiento de trámites.

Herrera Borunda enfatizó que no están ahí para debilitar al INE, sino porque quieren un INE fuerte, confiable y sobre todo que esté por encima de cualquier sospecha. Añadió que proteger a una institución no significa cerrar los ojos ante posibles irregularidades; por el contrario, las instituciones se fortalecen cuando se revisan, se corrigen y cuando rinden cuentas.

Durante la reunión, legisladores exigieron al contralor explicar las fallas y la presunta corrupción que tienen bajo la mira al órgano electoral. El panista Héctor Saúl Téllez cuestionó a Carvente Contreras sobre el avance de las investigaciones por presuntos conflictos de interés, cohecho, peculado y posibles irregularidades en contratos. También preguntó por qué no se ha dado vista al Ministerio Público y a la FGR, y criticó su omisión ante los excesos en el organismo.

Contratos simulados y empresas involucradas

El titular del OIC del INE expuso ante legisladores una presunta red de colusión y simulación de contrataciones que involucran a cinco empresas para obtener contratos y que, hasta ahora, llevaron a que cinco servidores del órgano ya fueran imputados, hecho que, dijo, se constituye como un problema histórico y estructural.

Fijando como reserva que los resultados de las investigaciones son preliminares y no representan conclusiones definitivas, expuso que entre 2014 y 2025 se encontraron cinco empresas con vínculos entre sí, que comparten representantes legales y socios, que simulan competencia entre sí y que consiguieron llevarse contratos por dos mil 461 millones de pesos por la venta de material electoral en los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

Se trata de las empresas Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas finas y materiales y Seriplast de México, que han concentrado 77 por ciento del mercado en los últimos cinco años, representando un monto de mil 883 millones de pesos. Las cinco tienen entre sus apoderados a Raymundo Francisco Hernández Casillas, que aparece en cinco empresas, mientras que su hermano, José Alfredo Hernández Casillas, es representante en dos: Cajas Graf y Seriplast.

Además, al menos 20 Oples han tenido contratos con Cajas Graf; 10 han tenido con Corporativo Zeg; tres han tenido con Comerciadora JVLY; 10 con Formas finas y materiales, y Seriplast con un organismo.