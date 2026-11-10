Morena impulsa comisión de la verdad sobre el fraude electoral de 2006

Morena presentará una iniciativa para crear una comisión de la verdad sobre el fraude electoral de 2006 tras las declaraciones de Vicente Fox.

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, impulsará la creación de una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad para investigar el presunto fraude electoral de 2006. La propuesta surge veinte años después de aquella elección, en la que Felipe Calderón, del PAN, ganó por escaso margen la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador.

El detonante fue una serie de declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien en una entrevista difundida recientemente habría reconocido que se entrometió en la elección de 2006. Montiel sostuvo que esa afirmación no puede quedar sin consecuencias y anunció que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados recibirá una iniciativa formal en los próximos días.

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Cómo funcionaría la comisión de la verdad

La iniciativa busca que se instaure una comisión de la verdad encargada de investigar y esclarecer los hechos denunciados por el movimiento encabezado por López Obrador en 2006. Según la dirigente, el objetivo es que nunca más vuelva a ocurrir algo así en México.

Ariadna Montiel explicó que en los próximos días se reunirá con Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, para entregarle el documento. Lo anunció en una conferencia de prensa realizada en la sede nacional del partido.

Posturas de Morena frente al caso Fox

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, afirmó que el partido no busca venganza. Según sus palabras, los morenistas son fraternos y hasta amorosos, pero consideró importante que se sepa lo que ocurrió en 2006.

Montiel reconoció que ya transcurrió el tiempo legal para fincar responsabilidades. No obstante, sostuvo que la Cámara de Diputados tiene la facultad de crear una comisión de la verdad para que el pueblo de México conozca los hechos. Además, reclamó que, pasados 20 años, el expresidente Fox insista en reconocer que cometió fraude electoral sin que existan consecuencias.

En la misma conferencia, la dirigente acusó de forma directa a los responsables del supuesto fraude al referirse a ellos como mapaches, y pidió que la población conozca de lo que son capaces. Montiel indicó que la democracia en México debe saldar esa cuenta, a la que calificó como muy importante.

Qué sigue tras la iniciativa de Morena

De aprobarse la propuesta, la Cámara de Diputados sería el espacio donde se instalaría la comisión para revisar los hechos denunciados. La dirigencia de Morena plantea que el proceso sirva para esclarecer lo ocurrido en la contienda presidencial entre Calderón y López Obrador.

El siguiente paso será la entrega formal de la iniciativa a la bancada de Morena, prevista para los próximos días, con la reunión entre Ariadna Montiel y Ricardo Monreal. Montiel concluyó que la Cámara tiene la herramienta para investigar y que no puede dejar pasar la declaración de Vicente Fox, al advertir que se trata de un asunto que no puede quedar impune.