Morena prepara congreso nacional mientras se investigan casos de corrupción y narcotráfico

El partido Morena se alista para un congreso nacional extraordinario mientras se investigan casos de corrupción y narcotráfico vinculados a figuras políticas. Claudia Sheinbaum inaugura obras públicas y Estados Unidos retira visas a funcionarios costarricenses.

En el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, autoridades política s adelantaron que en el próximo Congreso Nacional de Morena habrá un posicionamiento importante. Expertos legales analizan si el gobernador Rubén Rocha puede ser procesado ahora que ha solicitado licencia, señalando que debe ser desaforado o renunciar para enfrentar posibles cargos.

Mientras tanto, el senador Enrique Inzunza reapareció en Sinaloa tras las acusaciones de narcotráfico que lo involucran, declarando que se verán en la Comisión Permanente del Senado. Sus abogados, por otro lado, buscan negociar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que Inzunza se convierta en testigo cooperante.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Puente Nichupté en Cancún, destacando que la honestidad, el amor al pueblo y a la patria dan resultados tangibles. En otro frente, Estados Unidos retiró la visa a varios miembros de la Junta Directiva de La Nación Costa Rica, sin que hasta ahora se haya recibido una explicación oficial por parte de las autoridades estadounidenses.

Un funcionario cercano al tema indicó que es un buen momento para evaluar el contexto nacional y aseguró que este asunto no ha impactado negativamente en las relaciones bilaterales. Morena alista un congreso nacional extraordinario para elegir a su nueva dirigencia, aunque aún no se han confirmado detalles sobre la fecha y el lugar. Un líder del partido afirmó que el movimiento está en su mejor momento, con una base sólida y una participación ciudadana significativa.

Además, se descartó que el gobierno haya solicitado alguna medida contra Rubén Rocha, aunque bienes vinculados a él y a otros acusados están en la mira de Estados Unidos, con posibles decomisos de inmuebles o ganancias económicas. Por último, se anunció que EL UNIVERSAL ya está disponible en WhatsApp, ofreciendo noticias relevantes, artículos de opinión, entretenimiento y tendencias directamente desde dispositivos móviles





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