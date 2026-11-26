La bancada de Morena propone topes a las primas de seguros médicos para mayores de 60 años y exigir transparencia en precios hospitalarios para proteger a los asegurados.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados formalizará este jueves 26 de noviembre una iniciativa legislativa clave para regular los seguros de gastos médicos mayores. Esta propuesta busca intervenir directamente en un mercado donde las aseguradoras han incrementado los costos de manera que lo han vuelto inaccesible para muchos ciudadanos, según señalaron los legisladores.

Iniciativa contra el abuso de costos en seguros

La propuesta tiene como objetivo central eliminar el abuso financiero ejercido por aseguradoras, hospitales y otros prestadores de servicios dentro del sector salud. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, declaró expresamente que esta medida constituye una voluntad política firme para reformar las leyes vigentes y proteger a las personas que contratan estos seguros.

Impacto crítico en adultos mayores de 60 años

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Los datos presentados por Morena indican que en los últimos dos años el costo de los seguros de gastos médicos ha subido más de 100 por ciento, una cifra que ha forzado a muchas personas a abandonar sus pólizas por falta de recursos. Monreal resaltó que el grupo más vulnerado son los ciudadanos mayores de 60 años, quienes han mantenido sus pagos por años pero ahora enfrentan la imposibilidad de renovar sus contratos debido a los incrementos exorbitantes.

La iniciativa destaca que aproximadamente el 10 por ciento de la población mexicana cuenta con este tipo de seguro, pero la carga económica ha sido asimétrica para los adultos mayores. Las aseguradoras han elevado las primas anuales en más de 100 por ciento, incluso cuando los asegurados no han utilizado los servicios médicos cubiertos durante el periodo. Esta dinámica ha generado una crisis de acceso al cuidado médico para la tercera edad.

Propuesta de topes a primas y renovación de contratos

Para combatir esta escalada de precios, Morena propone introducir un tope estricto a las primas para las personas de 60 años y más. Según el texto de la iniciativa, se crearía un esquema opcional de prima acotada bajo el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. En este esquema, la renovación y el incremento neto de la prima no deberán superar la inflación general previa más cinco puntos porcentuales, limitando así la capacidad de las aseguradoras para ajustar costos arbitrariamente.

Además de los topes generales, la reforma establece límites específicos para los costos de adquisición, entendidos como los gastos por vender, suscribir y emitir el contrato. Para asegurados de 60 a 70 años, este cargo no podrá superar el 15 por ciento de la prima. Para la franja de 70 a 80 años, el tope baja al 10 por ciento, y para quienes superan los 80 años, el costo de adquisición se restringe al 5 por ciento máximo.

Transparencia hospitalaria y continuidad de beneficios

La iniciativa también obliga a las aseguradoras a reconocer la antigüedad de un seguro cuando el cliente proviene de otra institución, respetando los periodos de espera ya cumplidos y garantizando la continuidad de beneficios entre productos equivalentes. Se permite que los asegurados de 60 años o más modifiquen deducibles y coaseguros sin perder su derecho a renovación ni la antigüedad acumulada en su póliza.

En el ámbito hospitalario, se exige a los centros médicos privados publicar y actualizar constantemente un catálogo completo con precios de prestaciones, insumos y servicios. Asimismo, los hospitales deberán entregar diariamente un corte desglosado del estado de cuenta al paciente o familiar, información que también se remitirá a la aseguradora, asegurando así una transparencia total en los cargos durante el internamiento.

El diputado Monreal informó que espera que la propuesta se discuta la próxima semana en las comisiones de San Lázaro. Para avanzar en este proceso, la bancada busca actualmente el respaldo de los coordinadores de todas las bancadas parlamentarias. Aunque otros legisladores han presentado propuestas sobre el tema en los últimos seis meses, aún no se ha logrado un acuerdo para modificar la ley, por lo que esta iniciativa representa un intento más para legislar el sector asegurador y proteger a los consumidores.